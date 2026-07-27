El Ayuntamiento de Huelva inicia Plan de Asfaltado de la ciudad con una inversión de 2,3 millones de euros

Visita a las obras de asfaltado en la calle Honduras de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado este lunes las obras del Plan Municipal de Asfaltado 2026, una actuación que contempla una inversión histórica de 2,3 millones de euros y que "permitirá mejorar el estado del firme en más cincuenta calles repartidas por distintos barrios de la ciudad".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha asistido este lunes al inicio de los trabajos en la calle Honduras, en el marco de un plan que permitirá actuar de forma simultánea en diferentes zonas de Huelva para "mejorar la seguridad vial, la movilidad y la calidad de vida de los vecinos".

"Es un día importante porque cumplimos un compromiso con los onubenses. Tal y como anunciamos, aprovechamos el verano para poner en marcha el Plan Municipal de Asfaltado 2026, el momento más adecuado para este tipo de actuaciones, ya que las condiciones meteorológicas permiten garantizar un mejor resultado y una mayor durabilidad del firme", ha señalado la alcaldesa.

Asimismo, Pilar Miranda ha destacado que se trata del "mayor Plan de Asfaltado de la historia de Huelva", con una inversión de 2,3 millones de euros, "una apuesta sin precedentes para seguir mejorando las calles y responder a una de las demandas que más nos trasladan los vecinos en todos los barrios".

"Porque somos conscientes de que el estado del asfaltado es una de las principales preocupaciones de los onubenses y por eso desde el primer día hemos trabajado para abordar este problema de una manera seria y planificada, combinando los planes anuales de asfaltado con un importante refuerzo de las labores de mantenimiento", ha continuado.

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que los trabajos han comenzado en la calle Honduras, pero se extenderán por numerosos puntos de la ciudad, "ya que por primera se ha dividido el Plan en tres lotes para poder trabajar de forma simultánea en diferentes zonas de Huelva, reducir los plazos de ejecución y llegar antes a los vecinos".

Concretamente, un lote se desarrollará en el barrio de La Orden, con una inversión superior a los 768.000 euros; otro abarcará la zona Centro y Adoratrices, con más de 777.000 euros; y el tercero actuará en los barrios del Matadero, El Rocío y Balbueno, con una inversión cercana a los 754.000 euros.

En total, las actuaciones, que se desarrollarán de manera simultánea, permitirán intervenir en más de cincuenta calles, "dando respuesta a una de las principales demandas trasladadas por los onubenses al Ayuntamiento".

Por último, el Consistorio ha señalado que las obras se ejecutarán buscando "la máxima agilidad y tratando de causar las menores molestias posibles". Para ello, se informará puntualmente a los vecinos de cada actuación y se coordinarán los trabajos con el objetivo de "minimizar las afecciones al tráfico y al estacionamiento".