El Ayuntamiento de Huelva lamenta los problemas en una línea ferroviaria "tercermundista": "Así no se puede competir"

HUELVA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha lamentado este lunes un nuevo problema en la línea ferroviaria Huelva-Sevilla, que ha tenido que ser interrumpida pasadas las 05,10 horas por acumulación de agua entre Niebla y San Juan del Puerto y que ha reabierto a las 09,30, por lo que ha dicho que es una situación "bochornosa y tercermundista" y así "no podemos competir con el resto del mundo", porque "cada vez que llueve los trenes no salen" o "se corta la vía por un fallo eléctrico".

Así lo ha manifestado Arias en una rueda de prensa en la que ha señalado que es "lamentable" porque los ciudadanos de Huelva "tienen que estar en la estación a las siete y media, para que luego a las ocho le informen de que no sale el tren y de que a las nueve, con suerte, le pondrán un autobús para poder llegar a las once a Sevilla y salir en un nuevo AVE".

El teniente de alcalde se ha preguntado "cómo le explicamos a ciudadanos que se han levantado a las seis de la mañana, que han comprado incluso el billete esta misma mañana o ayer, que no se les informe, y que cuando están allí esperando a subirse al tren les digan que no, que dentro de una hora después le pondrán un autobús para llegar a Sevilla a las once de la mañana". "Es decir, tardan desde que salen de sus casas hasta Sevilla lo mismo que tardaríamos cuando llegue el AVE desde Huelva a Madrid".

"Nosotros lo que pedimos no es solo que tiene que llegar el AVE lo antes posible, sino que hay que solucionar las infraestructuras existentes. Hay que garantizar que los servicios funcionan, los pocos que hay, que funcionen perfectamente. Y sobre todo intentar que haya mejores servicios y más frecuencias. Pero la realidad es que mientras se habla de que va a llegar un AVE, lo que tenemos sigue siendo el tren de la bruja, ha concluido.