El Ayuntamiento de Huelva llevará a cabo una campaña especial de control de velocidad los próximos 20, 21 y 22 de enero

Imagen de carretera urbana de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la concejalía Seguridad Ciudadana, con la Jefatura de Policía Local, llevará a cabo una campaña especial de control de velocidad los próximos días 20, 21 y 22 de enero. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia municipal para lograr el objetivo 'Cero Accidentes' mediante la prevención de accidentes de tráfico, "reforzando la seguridad de conductores y peatones en las vías urbanas de la capital".

Tal y como ha enunciado el Consistorio local en una nota, el concejal responsable del Área, José Manuel Moreno, ha explicado que "pretendemos conseguir un efecto disuasorio y de concienciación para mejorar la seguridad vial en el núcleo urbano y las vías de acceso a Huelva". Se trata, ha dicho "de promover una conducción más segura y responsable de los conductores, para la reducción de la siniestralidad y la protección de usuarios vulnerables".

Asimismo, con el apoyo técnico y de gestión de la empresa especializada Vialine, se utilizará un radar móvil colocado en un vehículo dotado con un sistema de cinemómetro homologado embarcado. La intención es establecer puntos de control de "manera estratégica" en las vías con mayor índice de siniestralidad, las avenidas y calles principales, "donde se detectan habitualmente excesos de velocidad".

Para información de los conductores, se anuncia que los lugares sometidos a control serán las avenidas de Andalucía, Tres de Marzo, Pío XII, Federico Molina, Fuerzas Armadas, Cristóbal Colón, Unión Europea, Manuel Siurot, Diego Morón, Juan Nicolás Márquez, Santa Marta, de Las Flores, Vicente Ferrer, Honduras, Galaroza, Palomeque, Pablo Ruiz Picasso y la calle Cervantes.

En concreto, el propósito principal es concienciar sobre la importancia de respetar los límites de velocidad para reducir la siniestralidad. Por ello, el Consistorio onubense apuesta por establecer un calendario de seguridad vial con la programación de este tipo de controles de forma periódica durante todo el año 2026, "haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual y a la colaboración ciudadana".

Además, esta iniciativa se reforzará con otras campañas especiales sobre controles de alcoholemias-drogas, aspectos relacionados con las distracciones en la conducción, el uso del cinturón, sistemas de retención infantil, vigilancia en furgonetas o transporte escolar, entre otras.

En contexto, la Administración local ha precisado que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la conducción, directamente relacionado tanto con la probabilidad de sufrir un accidente como con la gravedad de sus consecuencias.