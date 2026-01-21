El Ayuntamiento de Huelva manda "todas" sus "fuerzas y ánimo" a los afectados por el accidente de Gelida

Crespon negro por la muerte del maquinista sevillano en el accidente de Gelida. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha enviado "todas" sus "fuerzas y ánimo" a las personas afectadas y sus familias en el accidente de tren en Gelida (Barcelona) de este martes por la noche, que se ha saldado con la muerte de un maquinista sevillano en prácticas es el muerto cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves.

En sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, el Consistorio onubense ha señalado que sigue "con dolor y preocupación" las noticias que llegan el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies y ha enviado su "ánimo" a los afectados.

El accidente se ha producido apenas tres días después del de Adamuz (Córdoba), que ha afectado especialmente a la provincia de Huelva --que contabiliza ya una veintena de fallecidos--, ya que el tren con mayor número de víctimas es el Alvia que se dirigía desde Madrid a la capital onubense.

En la tarde-noche del martes la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona) provocó el descarrilamiento de un tren con pasaje en Gelida tras chocar sobre el mismo. Así, Adif suspendió la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies el martes por la noche ante los efectos que el temporal estaban provocando en la infraestructura en Cataluña.