El Ayuntamiento de Huelva ofrece una formación en prevención de incendios para mayores y personas discapacitadas

HUELVA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad, está impartiendo diferentes talleres de concienciación para la prevención de accidentes domésticos que puedan provocar incendios en el hogar.

Como detalla el Consistorio en una nota de prensa, estos cursos están dirigidos a colectivos de mayores y de personas con discapacidad, que son uno de los sectores de la población más vulnerables ante este tipo de situaciones.

Los talleres se han dividido en diferentes sesiones, habiendo comenzado esta semana los dirigidos a las personas mayores y sus cuidadores, a los que se le han dado diferentes consejos prácticos y recursos adaptados para evitar situaciones relacionadas con el fuego, fomentando hábitos seguros en el entorno doméstico.

La tercera teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha subrayado la importancia de estos talleres de prevención que "son una herramienta clave para proteger la vida y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, especialmente de aquellos que, por su edad o situación de vulnerabilidad, pueden estas más expuestos a riesgos en el hogar".

Estos cursos están motivados por la preocupante cifra que revela el estudio realizado por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos de España (Aptbe), en el que indican que el año 2023 ha sido el que más fallecimientos por incendios en viviendas ha registrado con un total de 174 personas.

De éstas, el mayor número de víctimas mortales se cifran en las personas mayores de 65 años con un total de 64 personas fallecidas, de las cuales, dos de cada tres se podrían haber evitado con la instalación de detectores, al haberse dado la mayoría de estos accidentes de noche.

Las sesiones están siendo impartidas de forma altruista por José Antonio Cruzan, bombero jubilado y miembro de la Aptbe, con una dilatada experiencia en labores de prevención y actuación ante emergencias.

En este sentido, la edil ha destacado "el valor de la colaboración ciudadana, ya que es un lujo contar con profesionales como José Antonio, que ofrecen su experiencia de forma solidaria, siendo un ejemplo de compromiso con la sociedad".

El primero de los ciclos, orientado a personas mayores, ya se ha desarrollado esta semana a través de los talleres cognitivamente que Cruz Roja lleva a cabo durante todo el año junto al Ayuntamiento, habiendo llegado a siete asociaciones vecinales como Cristina Pinedo, donde se han celebrado dos sesiones, el Lazareto, la Asociación de Vecinos Santa Bárbara, el Torrejón, Gota de Leche y los Desniveles.

En las diferentes sesiones se ofrecen una serie de pautas muy útiles para evitar incendios, tales como la revisión de las instalaciones eléctricas periódicas, evitar acumular papeles y revistas, mantener siempre la llave cerca de la puerta nunca puesta con cerradura, apagar luces, agua y gas al salir de casa, no hacer que sobresalgan los mangos de las cacerolas mientras se cocina, no sobrecargar los enchufes, etc.

El próximo taller se realizará el jueves 22 de mayo en el Consejo Local de las Personas con Discapacidad en la Gota de Leche. Con esta iniciativa, el Consistorio "refuerza su compromiso" con la seguridad, el bienestar y la autonomía personal de las personas mayores y con discapacidad de Huelva, "apostando por una formación preventiva cercana, accesible y con impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía".