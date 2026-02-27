El Ayuntamiento de Huelva se personará como acusación popular por el accidente de Adamuz: "No es política, es justicia"

HUELVA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este viernes en Pleno ordinario y por unanimidad --PP, PSOE y Vox, ya que la representante de Con Andalucía se encontraba ausente-- la propuesta para personarse como acusación popular en el procedimiento penal abierto por el Juzgado de Instancia de Montoro (Córdoba) por el accidente ferroviario de Adamuz, ya que como ha señalado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), "no es política, es justicia" y "hacerlo es dar voz a quienes ya no están, es defender la verdad".

De este modo, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado durante el Pleno, que la personación del Ayuntamiento como acusación popular "no es política, es justicia" y que estarían "al lado de las familias y los afectados" y lo harán "hasta las últimas consultas".

"Hacerlo es dar voz a quienes ya no están, es defender la verdad, la memoria de las víctimas y el derecho de sus familias a saber la verdad, a que se garantice que una tragedia así no vaya a volver a pasar, que nuestras infraestructuras sean seguras y no exista la impunidad ante lo evitable. Huelva no puede permanecer en silencio", ha abundado la alcaldesa.

Asimismo, ha remarcado que "la búsqueda de responsabilidades no puede quedar sin respuesta" y que la ciudad, los vecinos y, "sobre todo", las familias de las víctimas "tienen derecho a saber qué pasó y por qué pasó". "Por eso, la personación es un ejercicio de responsabilidad y compromiso, es un deber moral, una prueba de respaldo real, jurídico y firme, a quienes sufrieron la pérdida de sus seres queridos, a quienes llevan semanas esperando explicaciones".

"Este ayuntamiento no ha estado al margen ni lo estará. Estamos con las víctimas, con las familias, con quienes perdieron un futuro y con quienes aún esperan respuesta. Y lo hacemos con determinación, con firmeza y con la convicción de que la justicia no es un privilegio, es un derecho que debemos defender juntos", ha manifestado.

Por todo ello, Miranda ha incidido en que, "desde la unidad", la respuesta "debe de ser muy clara" porque "Huelva no olvida y Huelva exige la verdad y justicia".

Por otro lado, el segundo teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, ha explicado que el objetivo de la personación es que el Consistorio "pueda estar presente en el procedimiento, acceder a la instrucción, conocer con detalle las diligencias practicadas y, en su caso, contribuir jurídicamente al esclarecimiento completo de los hechos".

"No se trata de invadir competencias de otras Administraciones, se trata de asumir la responsabilidad institucional que corresponde al Ayuntamiento como Administración más cercana a la ciudadanía. Esta decisión se adopta con fundamento técnico, ya que existe un informe jurídico", ha abundado, toda vez que ha señalado que "la magnitud del accidente y su impacto en Huelva justifican plenamente la presencia institucional en el proceso".

Por su parte, el portavoz de Vox, Wenceslao Font ha explicado que votan a favor de la personación porque, de este modo, el Ayuntamiento "se hace eco de una de una llamada por parte de los ciudadanos de apoyo y sentimiento".

Asimismo, Font ha recordado que su grupo ya ha presentado una querella criminal para que "no vuelva a suceder nunca jamás un accidente como este".

Por otro lado, el concejal del PSOE Gabriel Cruz ha abundado que su grupo vota a favor "sin entrar en disquisiciones técnico-jurídicas" ni "en el ruido de Vox", ya que "de lo que se trata es plantear un posicionamiento institucional del Ayuntamiento de Huelva y, por lo tanto de la ciudad, afectada muy directamente y muy especialmente en los hechos".

"Se lo debemos a la ciudadanía. Creo que es clave que el Ayuntamiento de Huelva esté en la causa para velar por los intereses de la ciudadanía, de la familia y de la propia ciudad y para que las familias se sientan defendidas, se sientan representadas y sientan que tienen una conexión directa y un conocimiento directo con la causa que se instruye", ha subrayado.