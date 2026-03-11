El Ayuntamiento de Huelva pide "mayor implicación" del Gobierno para "acabar con los problemas de gorrillas y okupas"

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, junto al primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha reclamado este miércoles una "mayor implicación" institucional por parte de la Subdelegación del Gobierno para "abordar distintos problemas de seguridad que preocupan a los vecinos de la ciudad", como la presencia de gorrillas o "determinados episodios relacionados con la ocupación de viviendas".

Arias ha comparecido en rueda de prensa acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, para trasladar la "necesidad" de "reforzar la coordinación" entre administraciones actuando "desde la lealtad institucional".

En este sentido, Arias ha insistido en que "Huelva es una ciudad segura", aunque ha reconocido que existen cuestiones que generan "preocupación en determinados barrios" y que "requieren una actuación conjunta entre administraciones". "Desde que llegamos al Gobierno municipal una de nuestras prioridades ha sido mejorar la seguridad en la ciudad, dotando a la Policía Local de más medios y herramientas, pero también apostando por la colaboración con el resto de administraciones", ha señalado.

El portavoz municipal ha defendido que "la experiencia demuestra que la coordinación entre cuerpos policiales es fundamental para mejorar la seguridad" y ha recordado algunas actuaciones desarrolladas en los últimos años como "las operaciones conjuntas entre Policía Nacional y Policía Local para desmantelar puntos conflictivos que han sido un éxito y han tenido consecuencias inmediatas en la tranquilidad de los vecinos", ha afirmado, citando intervenciones en zonas como la calle Niebla, el entorno de la Plaza de Toros o el Muelle del Tinto.

Asimismo, Arias ha subrayado que grandes dispositivos organizativos como la Magna Mariana "también han puesto de manifiesto la importancia de la cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad", logrando "resultados muy positivos gracias al trabajo coordinado". Por ello, el portavoz del equipo de Gobierno ha explicado que el Ayuntamiento ha solicitado "en varias ocasiones" una reunión con la subdelegada del Gobierno para abordar cuestiones de seguridad planteadas por los colectivos vecinales, "sin haber obtenido hasta el momento respuesta".

"Lo que pedimos es una mayor implicación institucional en temas que preocupan a los vecinos y que dependen de competencias estatales", ha señalado. En este sentido, Arias ha insistido en que "la colaboración entre los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local existe y funciona, pero también es necesario que haya coordinación política e institucional".

Por ello, ha reiterado la petición de una reunión para analizar conjuntamente "distintas cuestiones que afectan a la seguridad ciudadana" y para trasladar "las demandas" que las asociaciones vecinales han hecho llegar al Ayuntamiento.

REFUERZO DE MEDIOS

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha destacado el "esfuerzo" realizado por el Ayuntamiento de Huelva "en los últimos años" para "mejorar los medios técnicos y humanos de la Policía Local".

"Desde la llegada de Pilar Miranda a la Alcaldía decidimos apostar decididamente por reforzar la seguridad, renovando medios que llevaban años sin actualizarse y ampliando los recursos disponibles", ha explicado Moreno destacando "la renovación de la flota de vehículos policiales, que ya cuenta con una nueva furgoneta de nueve plazas y dos coches patrulla incorporados recientemente, a los que se sumarán otros seis vehículos en los próximos meses".

Además, el Ayuntamiento ha incluido en la Oferta de Empleo Público de 2026 "un total de 42 plazas" vinculadas a la seguridad y las emergencias, con el objetivo de "reforzar tanto la Policía Local como el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento". Entre ellas se encuentran un inspector de Policía, dos subinspectores, un oficial y siete agentes de la Policía Local, así como diferentes puestos en el servicio de bomberos.

Moreno ha señalado que "a estas mejoras se sumará en las próximas semanas la implantación de una nueva Plataforma de Gestión Integral de la Policía Local", un software que "permitirá mejorar tanto la organización interna del servicio como la capacidad de respuesta ante incidencias".

El concejal ha dicho que "el contacto permanente" del Ayuntamiento con los vecinos "refleja una preocupación creciente por determinados episodios que afectan a la convivencia en muchos casos relacionados con gorrillas o con la ocupación de viviendas, episodios desagradables que alteran la convivencia y que, en su mayoría dependen de competencias compartidas o directamente de otras administraciones", ha explicado.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

En relación con la instalación de cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad, Moreno ha señalado que el Ayuntamiento "continúa trabajando para ampliar este sistema" al considerar que se trata de "una herramienta eficaz para prevenir y disuadir conductas incívicas".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía autorizó recientemente la instalación de ocho cámaras en las plazas de San Pedro y La Merced, "vinculadas a la protección de bienes de interés cultural", por lo que el Ayuntamiento "ya está trabajando en la preparación de la licitación para proceder a su instalación".

Al mismo tiempo, el Consistorio ha presentado un recurso "contra la negativa a autorizar cámaras en otros espacios considerados estratégicos", como el Parque Moret, la Plaza de las Monjas o la Gran Vía "reforzado con informes técnicos y datos policiales que justifican la necesidad de estos dispositivos" porque, según ha asegurado Moreno, "entendemos que las cámaras son un medio fundamental para reforzar la seguridad, ya que no solo facilitan la actuación policial, sino que tienen un importante efecto disuasorio".

Por todo ello, el concejal ha reiterado la "necesidad" de "reforzar" la coordinación institucional para "abordar estos retos de forma conjunta" y ha insistido "en la plena disposición del Ayuntamiento para colaborar", porque el equipo de Gobierno está "convencido" de que "desde la cooperación leal entre administraciones podemos ofrecer a los ciudadanos una respuesta más eficaz a una preocupación que nos trasladan de forma reiterada", ha concluido.