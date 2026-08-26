Ayuntamiento de Huelva pide "recuperar" OCON-Sur tras los "trágicos sucesos" en la provincia por el narcotráfico

Archivo - Imagen de una embarcación de la Guardia Civil de Huelva. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

HUELVA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha señalado este miércoles que considera "necesaria" la recuperación de OCON-sur (Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur) --unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico--, ya que los "últimos sucesos trágicos" sufridos en la provincia "demuestran que su desactivación fue un error".

Así lo han indicado a Europa Press desde el Consistorio, que ha recordado algunos de los sucesos que se han producido en los últimos tiempos como los de "varias personas fallecidas en Isla Cristina, la muerte de dos guardias civiles de la comandancia de Huelva en acto de servicio hace unos meses" o los "constantes incidentes" relacionados con el narcotráfico en las cosas onubenses.

Por ello, el Ayuntamiento han indicado que ve "necesaria" su recuperación, toda vez que ha subrayado que "todas las asociaciones de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad lo reclaman y expertos así lo indican".

El Ayuntamiento de la capital ha señalado que el narcotráfico se ha convertido en "un serio problema en nuestras costas", con "unas consecuencias cada vez más preocupantes".

Por ello, afirma que "se hace imprescindible dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de todos los recursos necesarios" y que OCON-Sur demostró "ser la herramienta más efectiva para combatir al narcotráfico en las costas andaluzas".