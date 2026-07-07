Ayuntamiento de Huelva publica las tarifas del aparcamiento de La Merced que contempla descuento del 70% para vecinos

Imagen de archivo de las obras del aparacamiento de La Merced. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha publicado las tarifas del aparcamiento provisional en terrenos de La Merced, junto a la Plaza de Toros, que gestiona la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, que contempla un descuento del 70% para vecinos empadronados, por lo que costará 1,80 euros al día.

Según el anuncio publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Huelva, consultado por Europa Press, el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2026, adoptó el acuerdo de modificar las tarifas que la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A. aplicará en la prestación del servicio de aparcamiento provisional en terrenos del ámbito del Plan Especial de Reforma Interior número 6 'Plaza de toros'.

De este modo, se ha establecido tres franjas horarios y un abono completo. Así, para no residentes, el parking costará de 08,00 a 15,00 horas y de 15,00 a 22,00 horas 2,50 euros, mientras que de 22,00 a 08,00 horas supondrá 5,00 euros, mientras que el día completo se eleva a 6,00 euros.

No obstante, se establece una bonificación del 70% sobre las tarifas para las personas empadronadas en los Distritos Censales 1, Sección 7, 9, 12 y 13; y 2, Secciones 2, 3, 4 y 10 del Municipio de Huelva.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva ultima los detalles para que comience a operar el parking, con 68 plazas, previsto para principios de este mes de julio, aunque el teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente y portavoz del Gobierno, Felipe Arias, aseguró que para las Colombinas y para los toros va a estar seguro".

Así, indicó que es una obra de la que se sienten "muy satisfechos" porque "tan solo hace unos meses había una situación de ocupación, de venta ilegal de droga, de prostitución, de delincuencia". "Un punto negro en la ciudad que además era una salida hacia las playas donde miles de ciudadanos y visitantes tenían que pasar todos los días, además de los jóvenes que vivían por el entorno y que cuando iban a sus casas pasaban por una zona de preocupación para los padres".

De este modo, el pasado mes de marzo comenzaron las obras para acondicionar el solar del antiguo Mercado de la Merced tras la retirada de la fachada. "Hemos podido limpiar y adecentar todo ese entorno, construyendo ahora un aparcamiento provisional, que en este momento se están instalando todos los mecanismos mecánicos para el control de barreras y todo lo que necesita un aparcamiento de esas características para ponerlo en funcionamiento", detalló.

Por otro lado, Arias ha incidido en que el parking será provisional hasta que se realice el Plan de Reforma Interior (Peri). Según ha indicado el portavoz, el objetivo es que "se desarrolle urbanísticamente la zona, con un edificio de aparcamientos, viviendas y locales comerciales", además de "zonas dotacionales para el barrio" y eso "se podrá realizar una vez estén todas estas propiedades resueltas". "Son temas que no sabemos cuánto van a tardar porque ya son cuestiones entre terceros, entre particulares".