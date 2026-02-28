Ayuntamiento de Huelva refuerza su apuesta por la app municipal 'Línea Verde' para mejorar el mantenimiento de la ciudad

Imagen de archivo de la concejala de Infraestructuras y Servicios Municipales, Mariló Ponce. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva está decidido a reforzar su apuesta por la app municipal 'Línea Verde' para mejorar el mantenimiento de la ciudad, tras analizar el balance de la aplicación en 2025, que revela un incremento de la participación ciudadana con casi 3.000 incidencias más que las registradas el año anterior.

Según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, la concejala de Infraestructuras y Servicios Municipales, Mariló Ponce, ha señalado que "esta aplicación se alinea perfectamente con la filosofía del equipo de Gobierno y de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, de apostar por la escucha activa y la colaboración con los onubenses".

Se trata, ha insistido, de una aplicación "muy útil tanto para la administración, como para el ciudadano, porque nos permite cumplir con el mantenimiento de la ciudad dando respuesta a las necesidades de los vecinos".

En este sentido, la edil ha agradecido "una colaboración ciudadana que es esencial para el funcionamiento de esta app municipal porque agiliza las intervenciones con respuestas ágiles y eficaces".

Ponce enarbola esta apuesta municipal porque el 83,6% del total de las incidencias registradas en 2025 están relacionadas con la concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos que ella dirige, y en la que se han solucionado el 88% de las reclamaciones ciudadanas.

En concreto, durante 2025 los onubenses han presentado en la aplicación 31.041 requerimientos a esta área municipal que ha resuelto hasta el momento 27.320.

Una vez más, con 4.464 incidencias recibidas, la recogida de muebles y enseres es la principal demanda ciudadana, que ha obtenido en 2025 una respuesta del 99%.

Le siguen las reclamaciones relativas a limpieza, con 3.585 peticiones, solucionadas al 95% a día de hoy; las 3.369 referentes a Parques y Jardines con un porcentaje de respuesta positiva del 74%; y las referentes a reparaciones en la vía pública, 2.932, de las que están resueltas en un 59%.

Ya por debajo de las 3.000 incidencias registradas, en los datos de enero a diciembre de 2025 destacan también el apartado genérico de basuras, con un total de 2.675 comunicaciones registradas que han sido solventadas en un 95%; las de recogida de cartón que han sido 2.682 solucionando el 98%; las referentes al mantenimiento de contenedores han sido 2.013, solventando el 87%; y ya por debajo de las 2.000, 1.612 centradas en alumbrado público, corrigiendo el 87%; 1.328 problemas con las arquetas que se han arreglado en un 95%; o las de plagas de insectos y roedores con 1.208 reclamaciones registradas y un porcentaje de resolución del 89%.

En 2025, el número total de incidencias registradas ha alcanzado un total de 37.085, 2.882 más que en 2024, cuando fueron 34.203.

De ellas 31.040 han estado relacionadas con la concejalía de Infraestructuras y Servicios públicos, 1.613 más que en 2024, cuando se registraron 29.427.

Por otra parte, desde 'Línea Verde' el Consistorio pretende fomentar la adopción de "buenas prácticas" entre los onubenses, poniendo a disposición a través de la web un manual medioambiental dirigido a las empresas y una guía que incluye apartados dedicados a la concienciación sobre el uso del agua, la biodiversidad, el cambio climático, la energía, los hábitos de vida saludable, los residuos, el ruido y el transporte sostenible.

Apartados destinados a la sensibilización social y a dar a conocer en qué medida afectan a la supervivencia del planeta acciones que se realizan en el día a día, indicando qué podría hacer el ciudadano tanto a nivel personal como profesional para contribuir a la sostenibilidad medioambiental.

Además, desde este portal de Internet o mediante la aplicación también se puede tener acceso a información relativa a ordenanzas públicas, legislación, recursos de educación ambiental o noticias medioambientales, entre otros muchos apartados que son actualizados de forma periódica.

Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado que para utilizar este servicio municipal a través de un móvil o tablet, solo es necesario descargar la aplicación 'Línea Verde', que es completamente gratuita.

Para ello, el usuario se conecta a Play Store o APP Store y, de una forma fácil e intuitiva, se realiza la descarga. En cuanto al procedimiento, esta app también destaca por su sencillez y rapidez.

Así, una vez abierta en el dispositivo, el usuario elige si plantear una consulta o comunicar una incidencia, seleccionando en tal caso el tipo de categoría.

Por geolocalización, 'Línea Verde' detecta de forma automática las coordenadas exactas en las que se ubica el usuario, que puede adjuntar una fotografía de la incidencia con una breve descripción.

Una vez enviada, un técnico municipal recibe notificación de la misma y a partir de ese momento se inician los trámites para darle solución lo antes posible.