El Ayuntamiento de Huelva refuerza la poda de naranjos adosados a fachada para "atender las demandas vecinales"

Poda de naranjos en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Parques y Jardines de la concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva, "inmerso actualmente en la poda de los más de 5.000 naranjos existentes en la ciudad", ha optado por "reforzar las actuaciones" en los ejemplares adosados a fachadas para "atender las demandas vecinales". Desde esta semana, se han actualizado las técnicas, estableciendo además un calendario para "priorizar" las actuaciones en los árboles próximos a viviendas.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en la que ha señalado que, a partir de ahora, en todos los naranjos situados a menos de dos metros de edificios, se realizará una poda en espaldera, "garantizando la distancia vertical en paralelo al inmueble y optando por un clareo interior para permitir el paso de la luz". La intención es "redirigir el crecimiento de los árboles para evitar las molestias a los vecinos, bajo la premisa de mantener todos los ejemplares".

Actualmente se trabaja en La Orden y el Polígono San Sebastián, mientras que para la semana que viene, la intención es trabajar en cuatro barriadas a la vez. El objetivo es "acortar los plazos", implantando un sistema de cubas para que también la recogida de los deshechos de poda "sea más ágil".

Más allá de los naranjos adosados a fachada, el Ayuntamiento de Huelva ha asegurado que sigue "apostando" por las podas controladas, de clareos, porque la intención es "promover el crecimiento natural del árbol para favorecer que florezca el azahar y recuperar la imagen perdida en Huelva en los últimos años, de los naranjos en flor". Se trata de "ser lo más respetuoso posible con los árboles, para naturalizar la masa vegetal y avanzar hacia una ciudad más sostenible y verde", ha señalado el Consistorio.

El objetivo sigue siendo "evitar las podas extremas y drásticas" que dañan las especies para crear espacios verdes "que generen confort térmico, aprovechando sus efectos descontaminantes". El Ayuntamiento ha afirmado que apuesta por "la arboleda frondosa y de buen porte como un aliado fundamental para ornamentar la ciudad".

Por otro lado, ha subrayado que está inmerso en el estudio del arbolado, con la intención de "garantizar su estabilidad tras las borrascas". "El objetivo es establecer un plan extraordinario de poda para prevenir el riesgo de caída de ramas, atajar circunstancias de riesgo, incluyendo elementos que obstaculizan el tránsito de peatones y vehículos o tapan señales de tráfico", ha indicado.

Además, las labores se aprovecharán para "adecuar los árboles al espacio en el que se encuentran, suprimir ramas afectadas o secas y sanear las copas, controlando el tamaño de árboles cuya ubicación no permite su desarrollo completo".