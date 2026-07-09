El Ayuntamiento de Huelva refuerza la seguridad vial con controles de velocidad, alcohol y drogas del 13 al 19 de julio

Archivo - Control de la Policía Local de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Jefatura de Policía Local, pondrá en marcha desde el 13 y hasta el 19 de julio controles de velocidad, así como pruebas de detección de alcohol y drogas al volante, que forma parte de su programación periódica de seguridad vial. Este operativo se realizará en distintos puntos de la ciudad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los controles de alcohol y drogas se acogen a la Estrategia Española de Seguridad Vial, dentro de la programación de la Dirección General de Tráfico (DGT), en su campaña de control de tasas de alcohol y presencia de drogas en conductores, elementos constituyen factores de riesgo para la seguridad de toda la ciudadanía.

Al respecto, el concejal de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, ha destacado que "el objetivo es doble: por un lado, sensibilizar a la ciudadanía sobre que la velocidad, el alcohol y las drogas matan; por otro, transmitir seguridad a los conductores y peatones que respetan las normas, haciéndoles saber que su policía más cercana vela por que su integridad física y bienes estén protegidos mediante campañas como esta, que el Ayuntamiento realiza de forma periódica".

Estos dispositivos se realizan con el fin de identificar las pautas inadecuadas de conducción, que, junto con su correspondiente difusión pública corresponde a los programas de concienciación que la Policía Local lleva a cabo de manera regular en la ciudad. Para marcar su efecto disuasorio, los controles de alcohol y drogas podrán realizarse en cualquiera de los días señalados y a cualquier hora.

Sobre su colocación, según ha continuado Castro, "hay que señalar que los controles de velocidad se pondrán en marcha en toda la ciudad, con especial atención en una serie de vías donde se necesita moderar velocidad, con el fin de dotar de mayor seguridad vial tanto a conductores como a peatones".

Concretamente, las vías de objeto especial de vigilancia son: avenida Andalucía, avenida Campos Montiel, avenida Costa de la Luz, avenida Cristóbal Colón, avenida Galaroza, avenida Honduras, avenida de la Cinta, avenida de las Flores, avenida de las Fuerzas Armadas, avenida Diego Morón, avenida Manuel Siurot, avenida Pablo Ruiz Picasso, avenida Palomeque, avenida Pío XII, avenida Tres de Marzo, avenida Federico Molina, avenida Unión Europea, calle Cervantes, calle Juan Nicolás Márquez, calle Médico Luis Buendía, calle Palos, calle Vicente Ferrer y el Paseo Marítimo.

Por último, desde el Ayuntamiento y la Jefatura de Policía Local de Huelva recuerdan a la ciudadanía la importancia de la seguridad vial, respetando siempre los límites de velocidad y no conducir nunca bajo los efectos del alcohol o las drogas, y reitera su compromiso permanente con la seguridad de todos los vecinos y vecinas de la ciudad.