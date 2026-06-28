El Ayuntamiento de Huelva renueva su apoyo al piloto Paquito Gómez para impulsar su proyección internacional

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el piloto onubense Francisco Gómez Requena, 'Paquito', firmando el convenio de colaboración. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la empresa municipal Huelva Deporte, ha renovado su patrocinio con el piloto onubense Francisco Gómez Requena, 'Paquito', reafirmando así "su compromiso" con uno de los deportistas con mayor proyección del motociclismo español.

Segúnha informado el Consistorio en una nota, gracias a este acuerdo, el nombre de Huelva volverá a lucir en la motocicleta, el mono y la equipación del equipo JBD Racing Competición durante la temporada 2026, acompañando al piloto en las principales citas del Campeonato de España, el Campeonato de Europa de Supermotard y otras competiciones internacionales.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que para el Ayuntamiento "es una satisfacción" seguir respaldando a un deportista que, a su juicio, "representa como nadie los valores del esfuerzo, el talento y la superación, y no podemos olvidar que Paquito lleva el nombre de Huelva allí donde compite y se ha convertido en un magnífico embajador de nuestra ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras".

En este sentido, Miranda ha asegurado que "apostar por nuestros deportistas es apostar por el futuro de Huelva y por proyectar una imagen positiva de la ciudad". "Estamos convencidos de que esta nueva temporada volverá a brindarnos grandes éxitos y queremos que Paquito siga sintiendo el respaldo de toda su ciudad en cada carrera", ha aseverado.

Por su parte, Paquito Gómez ha agradecido la confianza del Ayuntamiento y de Huelva Deporte, señalando que "contar un año más con el apoyo de mi ciudad supone una motivación enorme. Llevar el nombre de Huelva en cada circuito es un orgullo y una responsabilidad que afronto con muchísima ilusión".

El piloto onubense ha explicado además que "la temporada 2026 es muy importante para mi carrera deportiva. Afronto nuevos retos internacionales con el objetivo de seguir creciendo, luchar por los mejores resultados y devolver toda la confianza que están depositando en mí con trabajo, esfuerzo y éxitos para Huelva", ha subrayado la regidora.

Con esta renovación, el Ayuntamiento de Huelva mantiene su apuesta por el deporte como "herramienta de promoción de la ciudad y de apoyo al talento local", contribuyendo al desarrollo de proyectos deportivos que sitúan el nombre de Huelva en el panorama nacional e internacional.