El Ayuntamiento de Huelva renueva su apoyo "total" al Recreativo

El Ayuntamiento de Huelva y el Recreativo renuevan su acuerdo de colaboración. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y el Recreativo han renovado este jueves su acuerdo de patrocinio por una temporada más renovable a otras dos, lo que garantiza "la estabilidad económica e institucional de la entidad albiazul hasta 2029". El acuerdo contempla una aportación municipal de 1,2 millones de euros por campaña.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al presidente del Decano, Adrián Fernández, han rubricado el compromiso en el Nuevo Colombino. Miranda ha destacado que el patrocinio supone "una demostración más del apoyo innegociable de este Ayuntamiento a su Decano".

"Apoyar al Recre es apoyar a Huelva. Porque Huelva es el Recre y el Recre es Huelva", ha remarcado la alcaldesa, quien ha asegurado que "el Recre es más que un club, es identidad y orgullo de los onubenses". "Es nuestro patrimonio emocional. Por eso todos tenemos la obligación de protegerlo, cuidarlo y poner todo lo que esté en nuestra mano para que tenga un futuro como los recreativistas merecen".

Asimismo, Miranda ha destacado el trabajo del presidente "por su compromiso y la facilidad con la que trabajamos juntos". "Desde la lealtad institucional y la unidad por un objetivo común: construir entre todos un Recre grande".

Por otro lado, el presidente del club, Adrián Fernández, ha afirmado que "la renovación de este patrocinio vuelve a reflejar algo muy importante: cuando las instituciones y el club caminan de la mano, Huelva avanza unida". "Y eso tiene un enorme valor. Porque detrás de este acuerdo hay una apuesta clara por la ciudad, por su imagen, por su proyección y por el impacto social y emocional que el Recreativo genera cada día".

Hay que señalar que con respecto al año pasado se han introducido algunos cambios en distintos soportes, ya que el Ayuntamiento, además de ir en la espalda de la camiseta, ocupará su lateral con el logo del 150 aniversario del título de ciudad. En este sentido, hay que recordar que la temporada 2026-27 coincide con la celebración del 150 aniversario del nombramiento de Huelva como ciudad.

"El acuerdo no es solo un contrato de patrocinio comercial para promocionar turísticamente la ciudad. Es mucho más que eso. Es una alianza para construir juntos una Huelva más próspera, igualitaria y solidaria", han indicado desde el Ayuntamiento.

Por eso, además de las contraprestaciones publicitarias o los distintos soportes, destaca su carácter social. Una parte "muy importante" del acuerdo permitirá trabajar unidos de la mano en acciones de carácter social, con especial atención a los colectivos vulnerables. Se centrará en la asistencia al campo de quienes no pueden hacerlo y a través de campañas que transmitan valores y educación. El Recre por todo lo que significa para los onubenses es "un vehículo fundamental para construir una sociedad mejor".