El Ayuntamiento de Huelva señala que la Sociedad Tiro Pichón "carece de licencia" para realizar la actividad

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HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde y concejal de Economía, Francisco Muñoz, ha destacado este viernes que el la Real Sociedad del Tiro Pichón de Huelva "no tiene licencia para realizar la actividad del tiro al plato" y que es "una actividad que no desarrollan ya desde hace más de diez años", toda vez que considera que "no tiene ni pies ni cabeza esa situación".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el concejal ha explicado que es un asunto que llevan gestionando desde que entró la actual corporación en el año 2023, desde cuando llevan "negociando con ellos" porque "no tiene otra salida que desalojarse el Tiro de Pichón de allí". "Allí no se tira desde hace años, desde hace décadas no se tira", ha dicho antes de añadir que "se les ha ofrecido terrenos donde, evidentemente, debe estar una asociación de este tipo" que son "terrenos rústicos donde no interfiera en la vida ordinaria de la ciudad".

Así lo han indicado tras conocerse este jueves la medida cautelar tomada esta semana por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva, que ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo del Pleno de 28 de noviembre del Ayuntamiento de Huelva que aprobaba definitivamente el desahucio administrativo de los terrenos ocupados actualmente por la Real Sociedad del Tiro Pichón de Huelva, ante lo que la Real Sociedad presentó un recurso.

Muñoz se ha preguntado "a quién se le ocurriría tener en mitad de una ciudad como Sevilla, al lado del Benito Villamarín, un campo de tiro" o "al lado del Camp Nou o del Santiago Bernabéu" y ha añadido que es algo "que no tiene ni pies ni cabeza".

En este sentido, ha señalado que desde el Ayuntamiento se les ha ofrecido "terrenos en otras zonas de Huelva, en otras zonas portuarias donde no hay molestia ni interfiere, en zonas rústicas propiedades del Ayuntamiento" y "no han accedido", así como que se ha llegado a suspender el procedimiento "en varias ocasiones intentando llegar a una solución".

Pero tras fracasar todo ello, "se prosigue con el procedimiento y ya está, y eso es lo que se ha hecho". "Ellos han solicitado una medida cautelarísima en el juzgado para paralizar de manera momentánea la situación y, entre tanto la jueza resuelve una serie de cuestiones, la semana que viene ha citado y ya veremos qué es lo que resuelve".

"Nosotros tenemos que darle cumplimiento a todas las resoluciones y si hay que paralizarlo momentáneamente, se paraliza, no hay ningún problema, y ya cuando la jueza diga se reanudará. Lo que está claro es que allí ese tiro no puede seguir", ha concluido el concejal.