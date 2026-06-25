Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) eleva la presión al Gobierno para acelerar la "solución definitiva" del litoral

Visita de la delegada de Salud y Consumo de la Junta en Huelva, Manuela Caro, al centro de salud de Isla Cristina. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha trasladado a la Junta de Andalucía las "principales necesidades" del Centro de Salud del municipio durante la visita realizada este miércoles a dichas instalaciones sanitarias, en la que el alcalde, Jenaro Orta, ha acompañado a la delegada de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, y al equipo directivo del centro, quienes han recorrido las distintas dependencias para conocer de primera mano su situación.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, durante el encuentro, el alcalde ha explicado que "desde el Ayuntamiento se ha solicitado la presencia de la delegada" con el objetivo de "revisar las instalaciones y trasladar las demandas existentes por parte tanto de las y los profesionales que trabajan en dicho espacio, como de sus usuarias y usuarios, unas peticiones que desde hace tiempo vienen planteándose y que incluso han sido aprobadas por el Pleno Municipal y trasladadas formalmente a la Delegación Territorial".

Orta ha señalado que entre las "principales demandas" se encuentra la ampliación de los espacios, ya que "es necesario dar respuesta a las necesidades que tienen usuarios y profesionales" y contar "con unas dependencias que permitan prestar un mejor servicio". Asimismo, ha recordado que también se ha solicitado la incorporación de nuevas especialidades y servicios que "actualmente no están disponibles en el municipio", como radiología u odontología.

El alcalde ha destacado que durante la visita se han podido comprobar las condiciones de las distintas dependencias, así como estudiar posibles actuaciones de ampliación, al tiempo que ha pedido que se tengan en cuenta las aportaciones de quienes conocen diariamente la realidad del centro.

En este sentido, Orta ha insistido en la "importancia de dignificar un espacio que debe adaptarse a las necesidades de una atención sanitaria pública del siglo XXI y de calidad, avanzando hacia unas instalaciones más adecuadas para Isla Cristina".