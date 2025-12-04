El Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) programa una veintena de actividades para los días de Navidad

Presentación de la campaña de Navidad de Lucena del Puerto. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) ha programado una veintena de actividades para los días de Navidad. Así, desde este viernes y hasta el próximo 5 de enero, las calles de la localidad se llenarán de contenido y espíritu navideño con una programación diseñada para todas las edades y para todos los públicos.

El alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, acompañado por el diputado provincial Juan Daniel Romero, y la concejal de Festejos del ayuntamiento de Lucena del Puerto, Almudena Hernández, han presentado esta programación que cuenta como gran novedad la visita del Heraldo Real el próximo 3 de enero, ha indicado la institución provincial en una nota.

Juan Daniel Romero, quien ha elogiado el trabajo que viene llevando a cabo el ayuntamiento de Lucena, ha señalado que "se ha diseñado un programa festivo para que todos los luceneros y luceneras tengan su lugar y su sitio. Los niños, las familias, los jóvenes y las personas mayores van a poder disfrutar de esta programación".

Una programación que arranca este viernes cuando se llevará a cabo el encendido del alumbrado con un recorrido, a partir de las 18,30 horas desde la Plaza de la Constitución, del coro de campanilleros por las calles de la localidad. Una vez finalizado el recorrido, se dará a conocer al ganador del concurso 'Decora tu calle' en este 2025, entre todas las calles inscritas en el ayuntamiento.

Además, como ha señalado el alcalde de Lucena del Puerto habrá también actividades infantiles, talleres, actuaciones musicales, encuentros familiares y, como siempre, otras citas "más entrañables" como el concurso de decoración navideña por calles, la merienda con la Tercera Edad, la visita del Heraldo Real el próximo 3 de enero, la Cabalgata de Reyes Magos o las Precampanadas con los frutos rojos, el próximo 27 de diciembre en la plaza de la Constitución.

Para Álvaro Regidor, "la Navidad es un momento especial: un tiempo para reencontrarnos, para compartir y, sobre todo, para vivir juntos experiencias que fortalecen nuestra identidad como luceneros. Por eso, desde el ayuntamiento hemos preparado un programa pensado para todas las edades, donde tradición e innovación se encuentran para ofrecer unas fiestas inolvidables".

El primer edil lucenero ha querido agradecer "profundamente" la colaboración de asociaciones, colectivos, comercios y voluntarios, "que hacen posible que este programa sea tan completo y tan nuestro". "Sin su dedicación y esfuerzo nada de esto tendría el mismo espíritu", ha añadido Regidor.