El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) inicia la reparación del socavón de la calle Isla del Gallo de Mazagón

Inicio de los trabajos para reparar el socavón producido por los temporales de febrero en Mazagón. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha iniciado la reparación del gran socavón producido por los fuertes temporales del pasado mes de febrero en el acerado y el talud de la calle Isla del Gallo de Mazagón, tras un "complicado proceso administrativo" y "una vez garantizada la seguridad y financiación de la obra".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, "han sido varias las circunstancias que han retrasado esta actuación" como el hecho de que el socavón se encontrase justo en el límite entre los términos municipales de Moguer y Palos afectando a ambos, "lo que ha obligado a realizar un complicado proceso administrativo para decidir quién y cómo se ejecutaba la obra".

Una vez clara esta circunstancia, el segundo escollo ha sido que el consistorio moguereño "pudiese actuar en la zona de Palos por el procedimiento de urgencia, y se habilitaran los fondos de emergencia solicitados en su día a distintas administraciones para la reparación de los daños ocasionados por las fuertes lluvias, lo que no se ha concretado hasta los últimos días".

Además, señala que ha sido necesario también que el terreno arenoso sobre el que había que actuar se encontrase "totalmente seco" para "poder compactarlo y permitir así la actuación de las máquinas", lo que "también ha retrasado el inicio de unas obras que ya son por fin una realidad".

El proyecto, con una inversión de más de 100.000 euros, contempla la renovación de todo el acerado afectado, que se elevará sobre la actual cota "para evitar que se puedan producir en el futuro episodios similares" y el reforzamiento del talud que se ha visto afectado por las escorrentías.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar ha agradecido a los vecinos afectados "su paciencia y comprensión", que "finalmente ha dado sus frutos con esta actuación que estamos ya realizando por el procedimiento de urgencia" y que, "en poco más de un mes, será una realidad, garantizándose para el futuro la seguridad del tránsito de vehículos y personas por Isla del Gallo".

El primer mandatario local ha manifestado también "que se destinarán fondos de emergencia para otras zonas de Mazagón afectadas por los daños de los pasados temporales como son la bajada a la playa del Parador y la zona de la Barriada San José".