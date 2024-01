El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) plantará 500 árboles tras las pérdidas por la borrasca 'Bernard'

HUELVA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) llevará a cabo la plantación de 500 árboles en la localidad, en Mazagón y en La Rábida, después de que el pasado mes de octubre la borrasca 'Bernard' ocasionara "daños materiales importantes" que fueron "especialmente visibles" en el ámbito medio ambiental.

Así, según ha indicado el Consistorio en una nota, "numerosos árboles, muchos de ellos de gran porte y antigüedad, sucumbieron a los fuertes vientos ocasionando importantes perdidas desde el punto de vista ecológico".

Ante esta situación, que afectó a todo el termino municipal, el Ayuntamiento pondrá en marcha durante estos meses un 'Plan Municipal de arbolado' con el objeto de reponer los árboles afectados por el temporal y la plantación de nuevos ejemplares. De esta manera, el Consistorio "refuerza su posición en materia medioambiental para conseguir un Palos de la Frontera más verde".

Tras la retirada de arbolado y la reapertura de los espacios públicos, una vez garantizada la seguridad, los trabajos se centran actualmente en el estudio en profundidad para conocer la salud de la masa forestal municipal. Unas labores que concluirán con la retirada de los ejemplares que puedan ocasionar un riesgo, su reposición y la plantación de nuevo árboles. Las concejalías de Medioambiente y Parques y Jardines contemplan la plantación de 500 nuevos árboles en Palos, Mazagón y La Rábida.

Para ello, las actuaciones se realizarán mayoritariamente a través del programa municipal 'Planta tu árbol', con la financiación del la Fundación Cepsa y del propio consistorio. Una iniciativa, englobada dentro del proyecto 'Un árbol cada día' del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, "que permite a todos los vecinos de la localidad participar de manera directa en cuidado y respeto por el medio ambiente".

"Debemos ser conscientes de la importancia de la naturaleza. Las nuevas generaciones, especialmente, deben respetar el medio ambiente y estar implicados en su cuidado", ha dicho el alcalde de la localidad, Carmelo Romero, que ha apuntado que "se apuesta por árboles que no sólo cumplan con factores ornamentales sino que también sean los más adecuados para que no dañen el acerado y no causen alergias a la población", por lo que "se plantarán pinos, jacarandas, arces, olmos, plátano y sófora, entre otros. Cada árbol será plantado en la época del año más apropiada".

Todos los vecinos que desee participar en el embellecimiento de su localidad pueden inscribirse a través del Servicio de Atención al Ciudadano SAC. De esta manera cuando tengan lugar nuevas plantaciones se les citarán "y podrán colaborar con su pueblo".