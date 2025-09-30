El Ayuntamiento de Palos (Huelva) inaugura una sala de realidad virtual para poner en valor su puerto histórico

Inauguración de la lasa de realidad virtual en Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha presentado una sala de realidad virtual que permite una inmersión en el puerto histórico de la localidad, punto exacto del que partieron las Carabelas hacia el Nuevo Mundo.

Según ha indicado el Consistorio palermo en una nota de prensa, la sala cuenta con 16 gafas de realidad virtual que permiten visualizar escenas en tres dimensiones, facilitando "una experiencia casi real" para todos los públicos.

Así, la Concejalía de Turismo tiene como objetivo ofrecer "una experiencia única y atractiva para los turistas y vecinos". "Nos reinventamos, buscamos nuevas formas de sorprender a nuestros vecinos y turistas descubriendo nuestra historia. Ofreciendo un sinfín de actividades que ponen en valor la tierra que somos, la Cuna del Descubrimiento de América", ha resaltado la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

La estancia de realidad virtual es parte de un amplio proyecto que busca digitalizar y poner en valor el patrimonio histórico del municipio. La tecnología utilizada permite a los usuarios interactuar con la historia de manera innovadora y accesible, lo que la convierte en una herramienta educativa y promocional idónea para grupos escolares, visitas guiadas y eventos institucionales.

La inauguración de la sala de realidad virtual es, según ha destacado la primera edil, un "paso importante" en la política del Ayuntamiento de Palos de la Frontera para "consolidarse como un destino turístico de referencia". La tecnología y la innovación son "fundamentales" para "ofrecer experiencias únicas y atractivas a los visitantes, y esta sala es un ejemplo de cómo se puede utilizar la realidad virtual para dar vida a la historia y el patrimonio cultural palermo".