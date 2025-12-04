Ayuntamiento, Puerto y Aguas de Huelva se unen para mejorar la capacidad de respuesta a los temporales

Reunión entre el Ayuntamiento, el Puerto y Aguas de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento, el Puerto y Aguas de Huelva trabajarán de forma conjunta en una serie de actuaciones que "permitirán aumentar la capacidad de respuesta de la capital a los temporales", como los vividos en los últimos años y que los expertos coinciden en señalar que serán recurrentes en el futuro.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el primer teniente de alcalde y presidente de Aguas de Huelva, Felipe Arias, y el concejal de Presidencia, Alfonso Castro, mantuvieron un encuentro de trabajo con el presidente del Puerto, Alberto Santana, y su director Alfonso Peña. Junto a ellos estuvieron presentes el gerente de la empresa, Pedro Peña, y la directora de operaciones, Guadalupe Carrasco, según ha informado el Consistorio en una nota.

Juntos abordaron el estado actual del sistema de bombeo de la ciudad, su capacidad y las distintas alternativas existentes para incrementar la capacidad de respuesta de Huelva ante temporales cada vez más intensos, como los vividos en los últimos años.

Con ellas se pretende prevenir inundaciones en zonas vulnerables --renovación de saneamiento, colectores e incremento del bombeo--, asegurar que la red de agua y saneamiento soporte picos de caudal --mediante la ampliación de la depuradora y el recinto de tormenta-- y modernizar redes antiguas para evitar averías cuando se produzcan episodios lluvias fuertes.

Junto a todo ello, el plan pretende "garantizar el suministro estable incluso en situaciones extremas de clima", así como "reducir riesgos" para ciudadanos y servicios públicos en situaciones de lluvia intensa. Para ello, el Puerto de Huelva adelantará las actuaciones programadas dentro de la integración del Muelle de Levante que afectan al servicio.

Se trata de distintas intervenciones previstas como el desvío de algunos tramos de la red, el incremento de la capacidad de bombeo para adaptarlo al crecimiento urbano, la renovación de las infraestructuras y la adaptación del sistema a la transformación que supone el proyecto para todo el frente sur de la ciudad. Los trabajos se llevarán a cabo en coordinación con Aguas de Huelva y el Ayuntamiento.

La alcaldesa ha agradecido al Puerto "su compromiso permanente con la ciudad, como demuestra una vez más al afrontar de manera coordinada con el Ayuntamiento y la empresa unas actuaciones imprescindibles para garantizar la seguridad de los onubenses". "La estrecha relación entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento es un claro ejemplo de colaboración entre administraciones. La comisión puerto-ciudad trabaja de manera permanente en la mejora de la calidad de vida de los onubenses y el crecimiento de Huelva", ha dicho.

El presidente del Puerto ha manifestado que, por parte del puerto onubense, se trata de actuaciones contempladas, principalmente, en el proyecto de remodelación del Muelle de Levante, "que se adelantarán para garantizar lo antes posible el adecuado funcionamiento de la red de saneamiento y así dar respuesta al elevado volumen de agua de lluvia que generan los fenómenos meteorológicos adversos". Alberto Santana ha agradecido también la colaboración existente con el Ayuntamiento, "que contribuye al acercamiento del puerto a la ciudad y a garantizar la puesta en marcha de acciones conjuntas en beneficio de los ciudadanos".

Las obras anunciadas por el Puerto de Huelva se suman al plan de inversiones previsto por Aguas de Huelva que supera los 34 millones de euros. El plan incluye la construcción de un nuevo recinto de tormentas para recoger y evacuar grandes cantidades de agua en zonas vulnerables de la capital por su orografía. También contempla la ampliación de la depuradora de agua --para poder procesar mayores caudales cuando llueva mucho--, así como obras de colectores y estaciones de bombeo en barrios donde hasta ahora había zonas con problemas recurrentes por lluvias o inundaciones.