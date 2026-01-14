El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) remite a Costas nuevos datos sobre daños en la playa de El Portil

Playa de El Portil. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha remitido un nuevo requerimiento a la Dirección General de la Costa y el Mar en el que exige "una intervención inmediata" en la playa de El Portil, tras los "graves daños" que viene sufriendo por la dinámica litoral, agravados en los últimos días por el paso de la borrasca Francis.

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota de prensa, el documento alerta del "riesgo inminente y real" de colapso del nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales, una infraestructura municipal aún pendiente de recepción, cuya rotura "podría provocar vertidos directos sobre la playa con consecuencias ambientales irreversibles".

El Ayuntamiento ha asegurado que deja "constancia expresa" de que, de producirse cualquier vertido o daño al medio ambiente, la responsabilidad será "única y exclusivamente" de la Dirección General de Costas por "su inacción consciente y reiterada".

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha criticado con "rotundidad" el "abandono institucional" al que, a su juicio, el Gobierno de España somete a El Portil, "en claro contraste con la atención que está otorgando a otros municipios costeros de la provincia de Huelva afectados por idéntica problemática".

"Aquí no hay ni proyectos, ni presupuesto, ni voluntad política. Solo silencio y abandono institucional", ha afirmado, toda vez que ha señalado la "pasividad" del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Secretaría de Estado y de la Dirección General de Costas, que "mientras actúan con rapidez en otros puntos del litoral onubense, condenan a El Portil a una degradación progresiva e injustificable".

El alcalde ha señalado que la reunión mantenida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, con vecinos de El Portil, en la que aseguró la existencia de un supuesto proyecto ministerial que nunca ha sido presentado ni ejecutado. "Aquí no hay proyecto, no hay inversión y no hay intención de actuar", ha advertido.

A esta situación se suma que hace exactamente una semana el alcalde solicitó formalmente una reunión urgente con Costas tras visitar la playa y "constatar la situación de emergencia ambiental existente". "Una semana después, el silencio administrativo continúa, incluso ante una amenaza directa al medio ambiente", ha subrayado.

Hernández Cansino ha insistido en que el Ayuntamiento ha remitido numerosos requerimientos formales a Costas, el último de ellos en noviembre, y que mantiene abierto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por los daños derivados de su dejadez. "Estamos hablando de daños que superan ya los tres millones de euros y que siguen aumentando cada día por la inacción del Gobierno de España".

Por ello, el alcalde ha advertido de que, si Costas "continúa sin actuar", el Ayuntamiento "intervendrá de manera subsidiaria para proteger las infraestructuras municipales --colector, calzadas, acerados y viales-- y le repercutirá íntegramente el coste económico de las actuaciones, además de exigir las responsabilidades legales y patrimoniales que correspondan".