Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) y víctimas de Adamuz estudian vías de colaboración

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, mantuvo este martes una reunión con el presidente y el tesorero de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper y José Manuel Hernández, respectivamente. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha mantenido este pasado martes una reunión con el presidente y el tesorero de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper y José Manuel Hernández, respectivamente, a petición de este colectivo y buscar así líneas de colaboración. El encuentro forma parte de la ronda de contactos que la asociación ha iniciado con los municipios donde existen víctimas, personas heridas o familias afectadas por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño, el municipio costero ha sido el primer municipio de la provincia de Huelva en recibir a los representantes del colectivo, tras una reunión previa celebrada en Tomares (Sevilla). El objetivo de estos encuentros es analizar posibles vías de colaboración institucional que contribuyan a mantener la visibilidad pública del caso y a respaldar las reivindicaciones de la asociación para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades.

Bajo el lema 'Memoria, Verdad y Justicia', el colectivo trabaja para que las consecuencias del accidente "no caigan en el olvido". Durante la reunión, el alcalde agradeció la visita de los representantes de la asociación y trasladó el apoyo del Ayuntamiento de Punta Umbría a sus objetivos.

"Desde el primer momento hemos estado al lado de las familias afectadas porque Punta Umbría se vio duramente golpeada por este accidente y seguimos comprometidos con todo aquello que contribuya a la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas", señaló.

Asimismo, el regidor se comprometió a estudiar distintas fórmulas de colaboración con la asociación, entre ellas la posible cesión de espacios municipales para el desarrollo de actividades e iniciativas de sensibilización. Además, compartió con los representantes del colectivo algunas recomendaciones para la planificación de futuras reuniones con otros alcaldes y responsables municipales.

"Las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de acompañar a las víctimas y de contribuir a que estos hechos se esclarezcan. Vamos a seguir apoyando todas aquellas iniciativas que ayuden a mantener viva la memoria de quienes sufrieron las consecuencias de este accidente", añadió el alcalde.

El regidor recordó también las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Punta Umbría desde que se produjo el siniestro. Entre ellas, el apoyo psicológico prestado a través del equipo de Servicios Sociales municipales y la decisión de personarse como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el caso. Aunque dicha personación no fue admitida inicialmente, el Ayuntamiento presentó el pasado 31 de marzo un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba contra el auto que rechazaba su participación en el proceso.

"Con esta reunión, Punta Umbría vuelve a mostrar su respaldo a las víctimas y sus familias, reafirmando su compromiso con la defensa de sus derechos y con las iniciativas encaminadas a lograr el esclarecimiento de los hechos", ha finalizado el primer edil.