El Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huelva) suspende su Feria y Velada 2020

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva) ha tomado la decisión por unanimidad y de forma conjunta de suspender la Feria y Velada de 2020, prevista para este fin de semana, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Para este Ayuntamiento se trata de una decisión "difícil y dolorosa" que tiene como objetivo evitar la celebración de actos y eventos masivos en los que no se pueda garantizar el control del aforo, la distancia mínima entre personas y las medidas higiénicas-sanitarias exigidas, así como minimizar los riesgos de contagio del virus.

"Debemos actuar con precaución y dando prioridad en todo momento a la salud de los vecinos y vecinas, anteponiendo su seguridad a cualquier otro interés", ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Del mismo modo, han pedido "prudencia y responsabilidad" a todas las personas que deseen reunirse durante este fin de semana, para que se tengan en cuenta, en todo momento, las restricciones existentes, como mantener el distanciamiento y usar de forma obligatoria la mascarilla. Es necesario recordar que el incumplimiento de estas medidas está penado con multas de 100 euros.

Asimismo, han apelado a la solidaridad de los más jóvenes "para que no promuevan la realización de 'botellones' y/o concentraciones que no cumplan con la legalidad y pongan en peligro su salud y la de los demás".

Asimismo, han indicado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado velarán para que se cumpla con las indicaciones recogidas en el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, aprobado por el Gobierno para la regularización de la Nueva Normalidad.

No obstante, el próximo lunes 27 de julio continuará siendo festivo local. Desde el Consistorio han tomado la decisión de no cambiarlo ante la incertidumbre del momento y por las expectativas existentes de no poder celebrar ningún festejo en lo que queda de año.

Por otro lado, la partida presupuestaría del año 2020 destinada a las fiestas, eventos y celebraciones que no se puedan llevar a cabo, será consignada a acciones de carácter social dirigidas a tres pilares fundamentales: las familias, las personas más vulnerables y los autónomos y empresarios de la localidad.

Todo ello a través de la aplicación de acciones como la puesta en marcha de planes de empleo local, reforzando aquellos dirigidos a jóvenes menores de 30 años; un plan de desarrollo económico y social, ayudas y campañas de promoción del sector empresarial, actuaciones en infraestructuras que conlleven la contratación de empresas locales y mejoras en parques infantiles y zonas recreativas.

Para concluir, desde el Consistorio han pedido "la comprensión" de todos los vecinos y vecinas de Villanueva de los Castillejos "para que se asuma en todo momento esta decisión adoptada por el bien de todos".