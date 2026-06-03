El Banco de Alimentos de Huelva llama a la solidaridad de la ciudadanía en la Operación Primavera 2026

Archivo - El Banco de Alimentos de Huelva pone en marcha los próximos 5 y 6 de junio una nueva edición de la Operación Primavera. - BANCO DE ALIMENTOS - Archivo

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Huelva, con la colaboración del Puerto de Huelva, pone en marcha los próximos 5 y 6 de junio una nueva edición de la Operación Primavera, una de las campañas solidarias más importantes del año para reforzar las reservas de alimentos destinadas a las familias y personas en situación de vulnerabilidad de la provincia.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, esta campaña llega bajo el slogan 'Lo damos todo' y se desarrollará en 173 establecimientos distribuidos por la capital y cerca de 30 municipios de la provincia onubense, gracias a la colaboración de la cadena Supermercados El Jamón (colaborador destacado), Hipercor, Carrefour, MAS, Cash Fresh y Mercadona, así como al compromiso de alrededor de mil voluntarios que informarán y animarán a los clientes a colaborar durante las jornadas de recogida.

El Banco de Alimentos de Huelva hace un llamamiento especial a la solidaridad de los onubenses ante "una situación especialmente complicada". El presidente de la entidad, Juan Manuel Díaz Cabrera, ha indicado que el Banco de Alimentos se encuentra ante "una de las etapas más difíciles de los últimos años", ya que las donaciones han descendido de forma "muy importante" y las reservas "se han reducido considerablemente", mientras la necesidad de ayuda "sigue existiendo en muchas familias de Huelva y su provincia".

"Por eso necesitamos más que nunca el apoyo de la ciudadanía. Cada kilo de alimentos y cada euro donado cuentan para que podamos seguir atendiendo a quienes más lo necesitan", ha añadido.

Este año, como novedad a las primeras 2.000 personas que colaboren en esta campaña de primavera, se les dará una pegatina como "persona solidaria".

Los clientes podrán colaborar mediante diferentes fórmulas según la cadena de alimentación. En los establecimientos de Supermercados El Jamón, Carrefour, MAS y Cash Fresh será posible realizar tanto donaciones de alimentos como aportaciones económicas en caja. Por su parte, en Mercadona e Hipercor la colaboración se realizará exclusivamente mediante donaciones económicas en caja.

El Banco de Alimentos recuerda que estas aportaciones monetarias no abandonan la cadena de distribución, sino que permanecen en cada establecimiento para ser transformadas posteriormente en alimentos que la propia entidad adquiere en función de las necesidades reales de las familias beneficiarias. Este sistema permite optimizar la gestión de los recursos, reducir costes logísticos, evitar desperdicios y garantizar la compra de los productos más necesarios en cada momento.

"UNA AYUDA FUNDAMENTAL ANTES DEL VERANO"

La Operación Primavera llega en una época "especialmente sensible" para muchas familias. Con la llegada del verano desaparecen algunos apoyos habituales, como los comedores escolares, mientras continúan aumentando los costes de alimentación, vivienda y suministros básicos.

El Banco de Alimentos de Huelva trabaja durante todo el año para abastecer a las entidades benéficas y sociales que atienden a miles de personas en situación de vulnerabilidad en la provincia, por lo que campañas como esta resultan "fundamentales para garantizar el suministro de alimentos durante los próximos meses".

"Sabemos que Huelva siempre responde cuando se le necesita. Queremos agradecer de antemano la colaboración de los voluntarios, de las empresas colaboradoras y de todos los ciudadanos que, una vez más, demostrarán su solidaridad con quienes atraviesan momentos difíciles", ha concluido Juan Manuel Díaz Cabrera.