'Un Baño sin Barreras' convierte el derecho al ocio y al mar en "una realidad" para las personas con movilidad reducida

Presentación del programa 'Un baño sin barreras'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

CARTAYA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la presidenta de Cruz Roja Huelva, Patricia Mauri, han presentado este miércoles en la playa de Nuevo Portil, en el término municipal de Cartaya, la vigésimo séptima edición del programa 'Un Baño sin Barreras'. Se trata de una iniciativa impulsada por los ayuntamientos de Huelva y Cartaya, y desarrollada por Cruz Roja que permitirá un verano más que personas con diversidad funcional puedan disfrutar del mar en condiciones de seguridad, accesibilidad y plena inclusión.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, acompañados por la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamient de Huelva, Adela de Mora; el concejal de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro; así como personas usuarias de la Residencia de Mayores del Conquero, voluntariado y responsables del programa, han conocido de primera mano el dispositivo preparado para esta nueva campaña.

Durante su intervención, Pilar Miranda ha destacado que se presentaba con "enorme satisfacción" la vigésimo séptima edición de un programa que "representa lo mejor de la colaboración entre administraciones, entidades sociales y voluntariado". "'Un Baño sin Barreras' demuestra, año tras año, que la inclusión se construye con hechos y con el compromiso de muchas personas".

La alcaldesa ha recordado además el vínculo personal que mantiene con esta iniciativa desde sus orígenes apuntando que para ella "tiene un significado muy especial porque tuve la oportunidad de impulsar este programa desde el Ayuntamiento de Huelva cuando era concejal de Servicios Sociales y es una enorme satisfacción comprobar que, 27 ediciones después, sigue creciendo y cambiando la vida de tantas personas".

Miranda ha agradecido especialmente a Cruz Roja "su profesionalidad y su entrega" durante todos estos años; al Ayuntamiento de Cartaya por acogerlos nuevamente en "este espacio ejemplar desde el punto de vista de la accesibilidad"; y, sobre todo, a los voluntarios y voluntarias que hacen posible este programa.

En este sentido, ha puesto en valor que "ahora mismo hay 24 personas voluntarias y se espera alcanzar las cerca de 30 que, como cada verano, dedican su tiempo para que otras personas puedan disfrutar del mar con total seguridad y dignidad". Asimismo, ha subrayado que "este programa ofrece mucho más que un baño", porque "ofrece convivencia, autonomía, bienestar y la posibilidad de disfrutar de algo tan sencillo y tan importante como un día de playa".

Por ello, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con una iniciativa que "convierte la solidaridad en felicidad y demuestra que nadie debe renunciar al ocio o al disfrute del mar por tener una discapacidad o dificultades de movilidad".

Finalmente, la presidenta de Cruz Roja Huelva, Patricia Mauri, ha afirmado que "el verdadero triunfo de este proyecto radica en transformar lo extraordinario en cotidiano". "Lograr que un chapuzón en el mar, algo natural para cualquiera, deje de ser un sueño inalcanzable para quienes viven con diversidad funcional, algo que es posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Huelva y de Cartaya y al esfuerzo impagable del voluntariado, corazón y motor de este proyecto que demuestra que la solidaridad puede con todos los obstáculos".

Mauri ha recordado que el programa se convierte cada verano en "un motor de inclusión comunitaria, contrarrestando el aislamiento social mediante dinámicas lúdicas y jornadas de convivencia en la costa que cambian por completo el periodo estival de las personas participantes".

BAÑO ASISTIDO, CONVIVENCIA Y OCIO INCLUSIVO

El patrocinio del Ayuntamiento de Huelva y la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya hace posible, un año más, el desarrollo de este programa de baño asistido, convivencia y ocio inclusivo que organiza Cruz Roja Huelva y que se ha consolidado como uno de los proyectos sociales más emblemáticos del verano onubense.

En esta vigésimo séptima edición, el servicio permanecerá operativo los martes, miércoles y jueves hasta finales del mes de agosto en la playa de Nuevo Portil, ofreciendo una atención integral a las personas usuarias gracias al trabajo coordinado de un equipo de voluntariado especializado.

Actualmente participan 24 voluntarios y voluntarias, con la previsión de alcanzar la treintena habitual en las próximas semanas, combinando la experiencia de quienes llevan años formando parte del proyecto con nuevas incorporaciones que garantizan el relevo y la continuidad de esta iniciativa solidaria.

Entre las entidades participantes figuran Faisem, la residencia Emera-Conquero, la Residencia de Mayores Santa Marta, Aspapronias y Aspacehu, además de 16 personas inscritas a título individual, una cifra que confirma el creciente conocimiento y demanda de este recurso entre la ciudadanía.

Tras superar la barrera de las 300 personas atendidas el verano pasado, el dispositivo está dimensionado para absorber una demanda similar durante los meses de julio y agosto de 2026.

Para estas personas usuarias, Cruz Roja pone en marcha un importante dispositivo logístico formado por dos anfibuggys --uno operativo y otro de reserva por parte de Cruz Roja, además de dos sillas anfibias aportadas por el Ayuntamiento de Cartaya--, un vehículo destinado al traslado diario del voluntariado, ampliable en función de las necesidades, un vehículo adaptado para la recogida de usuarios y todo el material necesario para garantizar una atención segura y confortable, como sillas, sombrillas, chalecos salvavidas, gorras y equipamiento específico.

El programa ofrece un servicio integral que comienza con la recogida de las personas usuarias en sus domicilios o en las sedes de las entidades colaboradoras para trasladarlas hasta la playa, donde reciben acompañamiento personalizado durante toda la jornada.

Además del baño asistido, la iniciativa fomenta la convivencia y la participación mediante paseos por la orilla y actividades adaptadas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas participantes.

Tras más de un cuarto de siglo de trayectoria, 'Un Baño sin Barreras' se mantiene como un referente de accesibilidad e inclusión gracias a la alianza entre el Ayuntamiento de Huelva, Cruz Roja, el Ayuntamiento de Cartaya y el compromiso de un voluntariado que convierte cada jornada de playa en una experiencia de bienestar, convivencia y felicidad para decenas de personas.