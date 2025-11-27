Beas (Huelva) inaugura este viernes el Belén Viviente que alcanza la edición 55 con el objetivo de la inclusión

Archivo - Imagen general del Belén Viviente de Beas. - BELÉN VIVIENTE DE BEAS. - Archivo

BEAS (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio de Beas (Huelva) acogerá este viernes la inauguración de la quincuagésima quinta edición Belén Viviente, el más antiguo de Andalucía y el segundo más longevo de España, que este año está dedicado a la inclusión, ya que la muestra "pretende ser disfrutada por todos, con independencia de sus capacidades y su movilidad".

Según han indicado en una nota de prensa, en esta ocasión el Belén se ha renovado en todas sus escenas bíblicas, incluyéndose los desposorios de la Virgen y el censo en Belén, y al Portal se ha rehecho por completo, para permitir que sea admirado desde los distintos lugares del recorrido, destacando en particular la visión del mismo desde el Lago.

Además, la cascada ha sido reforzada para que el caudal luzca mas abundante, así como la vegetación que lo rodea. Por otro lado, en las escenas costumbristas, durante generaciones, han logrado preservar y mantener con esmero los objetos y artilugios de antiguos oficios y tradiciones que integran el Belén viviente, objetos que en algunos casos tienen más de 200 años, de carpinteros, talabarteros, alfareros que vivían en el pueblo, y que se exponen para disfrute de los visitantes en un verdadero museo etnológico, como es esta muestra navideña.

El Ayuntamiento de Beas, por su parte, ha preparado toda una programación complementaria, que se desarrollará en los aledaños del Belén, que incluye zambombas, magia, pintacaras, y mucha diversión para niños y mayores.

La apertura al público dará comienzo este sábado y estará abierto sábados, domingos y festivos hasta el día 4 de enero en horario de 15,30 a 19,30 horas (los domingos y festivos además en horario matinal, de once a una de la tarde). Personas de toda España y del extranjero visitan este Belén Viviente que recibe cada año más de 20.000 visitantes.