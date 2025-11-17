El Belén Viviente de Corrales (Huelva) abre sus puertas el 6 de diciembre

ALJARAQUE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Belén Viviente de Corrales, en Aljaraque (Huelva) abre sus puertas el 6 de diciembre, pero este fin de semana ha vivido la jornada de elaboración de las migas y piruletas que se entregarán a los visitantes que se acercarán, y que supone la cuenta atrás.

Según ha indicado el Ayuntamiento aljaraqueño en una nota de prensa, el alcalde, Adrián Cano, acompañado por los concejales Leticia Villegas, Ignacio Pomares y Josefa Arenas han estado en esta jornada que marca, según ha señalado el primer edil, "la cuenta atrás para volver a pasar unas navidades inolvidables con todo lo preparado por la Asociación Cultural Belén en Corrales y con la participación de numerosos vecinos que hacen que este escenario se convierta, realmente, en un lugar muy especial".

Además, Cano ha aprovechado la ocasión para visitar las instalaciones que han sido restauradas recientemente con la colaboración del Ayuntamiento de Aljaraque, siendo la actuación más destacada la renovación íntegra de la escena de las costureras.

También se han efectuado reparaciones en la escena de las canasteras y se han acometido trabajos de adecentamiento y puesta en valor del resto de las instalaciones del recinto, incluyendo el huerto que forma parte del mismo.