Beltrán (PP) asegura que Sánchez "mira al 2050 porque es incapaz de gobernar en 2021"

LEPE (HUELVA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha calificado este sábado de "un insulto a la inteligencia" de los españoles el plan proyecto España 2050, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que evidencia que éste "mira a 2050 porque es incapaz de gobernar en 2021".

Así lo ha puesto de manifiesto Beltrán en Lepe (Huelva), donde ha participado, junto al presidente del PP andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la clausura del XVI Congreso provincial del PP de Huelva.

Beltrán, convencida de que Sánchez representa "el caos y el absoluto desgobierno", ha asegurado que "el peor presidente de la democracia se lava las manos ante los graves problemas". "En vez de dar soluciones a los graves problemas del país en 2021 cuenta castillos en el aire para el año 2050", ha proseguido la dirigente popular.

"A los millones de españoles que no saben si llegarán a fin de mes, Sánchez les cuenta que, a partir de 2050, los españoles trabajaremos más años, que no habrá vuelos en la Península y que quienes no puedan pagar un alquiler, podrán compartir piso", ha explicado.

Por ello, ha sostenido que "éste no es el presidente del Gobierno que merecen los españoles", así como le ha recriminado su "cobardía" porque deja las cuestiones relevantes en manos de las comunidades autónomas y los jueces para "no ejecutar y ejercer de Gobierno".

En este punto, ha acusado al Gobierno de "dejar todo en manos de las comunidades autónomas en un acto de cobardía marca de la casa", que también hace recaer en los jueces "lo que corresponde ejecutar al Gobierno", mientras que no admite la propuesta de Pablo Casado "porque es tan grande su soberbia que le importa más no admitir una mano tendida de Casado que atender la salud de los españoles".

En esta misma línea ha criticado que Sánchez "se esté lavando las manos" ante la grave crisis diplomática y migratoria de Ceuta y Melilla, de manera que, a su juicio, éste "ha preferido acusar al PP de crispar antes de escuchar lo que tenemos que decir en defensa de nuestro país".

Tras remarcar que el PP es "un partido de Estado", ha dejado claro que como oposición tienen la responsabilidad de "ponerle frente al espejo" ante todo lo que no está bien gestionado, como es, a su juicio, todo lo relativo a las fronteras de España debido a su "nefasta" gestión diplomática.

Para Beltrán, es importante que "sepan todos que a España no se les chantajea" y para eso "hace falta un gobierno con fuerza internacional, que Sánchez no tiene".

"Sánchez, pronto, será un mal sueño, lo será porque el pasado 4 de mayo, con la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, se consolidó un tsunami de rebeldía absolutamente imparable", ha proseguido, antes de recordar que "se dijo 'sí' a la política de la libertad, de primar los problemas de la gente, y han dicho 'no' a la política hueca y a los pactos de la infamia con Bildu, con Batasuna y con los independentistas".

"Y han dicho 'no' a los indultos a los condenados orgullosos de lo que hicieron y dicen que lo volverían a hacer", ha continuado la vicesecretaria de Organización del PP.

"La ola de ilusión que empezó en Murcia con las mociones de censura será la que garantice el segundo mandato de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía y la que lleve a Pablo Casado al Palacio de la Moncloa", ha agregado Beltrán, que ha incidido en que fue el PP quien

"sacó a España de su peor crisis en democracia, la que durante el Gobierno de José María Aznar creó cinco millones de empleos y durante el de Mariano Rajoy creó otros dos".

Finalmente, ha incidido en que "el Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado que, donde antes había corrupción, ahora hay buena gestión" y "que, donde antes necesitabas llevar en la boca el carné del PSOE para que te trataran bien en la Administración, ahora sólo te hace falta el DNI".