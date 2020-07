Bendodo cree que Cartaya (Huelva) "no sale beneficiada" del cambio de gobierno derivado de la moción de censura

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha apuntado este martes que "no cree" que el municipio de Cartaya (Huelva) "salga beneficiado" con el cambio de gobierno local derivado de la moción de censura que ha aupado al socialista Alexis Landero a la Alcaldía.

Así lo ha expresado el consejero portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre dicha moción de censura, que se sustanció este lunes y que habían presentado los ediles del PSOE, Adelante-IU y Ciudadanos contra el equipo de gobierno, formado por el PP e Independientes por Cartaya (Icar) y que encabezaba el 'popular' Manuel Barroso.

La aprobación de la moción ha convertido en alcalde al socialista Alexis Landero, el cual fue el cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales, pero que días antes del pleno se comprometió a dar "un paso al lado" para propiciar que prosperase la moción.

Elías Bendodo ha opinado que "lo que se ha producido" en Cartaya "no es un buen ejemplo" y "el acuerdo no beneficia al municipio", que "funcionaba bien" con el gobierno local saliente, pero "las mayorías son las que son", según ha reconocido el consejero portavoz, que en todo caso ha dicho que "no cree" que Cartaya "salga beneficiada con ese cambio de gobierno".