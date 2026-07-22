Berta Centeno nueva delegada de la Junta de Andalucía en Huelva y Ana Delgado nueva secretaria general de Agapa

Berta Centeno, nueva delegada de la Junta en Huelva. - PP DE HUELVA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actual secretaria general del PP de Huelva y parlamentaria andaluza, Berta Centeno, ha sido designada por el Consejo de Gobierno como nueva delegada de la Junta en Huelva. Centeno sustituye así a José Manuel Correa, quién ha ostentado el cargo en la pasada legislatura, y deberá dejar su escaño en el Parlamento andaluz. Por otro lado, la diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha sido nombrada como secretaria general de Agapa.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Sofía Centeno García nació en Sevilla (1970), es licenciada en Filología Inglesa y cuenta con cursos de Doctorado. Profesora asociada en la Universidad de Huelva, ha sido administrativa en el Patronato Municipal de Cultura y en la Fundación Cultura Festival Cine Iberoamericano de Huelva, donde también ha sido secretaria general.

En 2015 fue elegida concejal del Ayuntamiento de Huelva y en 2020 directora gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. En 2022 fue elegida parlamentaria por Huelva, elección que también repitió en las elecciones del pasado mes de mayo de 2026. Por ello, tendrá que dejar el escaño que será ocupado, según ha adelantado el PP, Juan Antonio Márquez Lancha.

La trayectoria pública de Centeno ha estado relacionada con la actividad parlamentaria y la gestión política, enfocando su labor política a las áreas de infancia, políticas sociales, desarrollo rural, articulación territorial y medios públicos. Su experiencia se asienta en el trabajo continuo y polivalente en comisiones que abarcan desde el área social hasta sectores económicos y administrativos.

Ha ejercido funciones de presidencia, vicepresidencia, secretaría y vocal en diferentes órganos, lo que le ha aportado una visión transversal de las necesidades institucionales y sociales de Andalucía.

ANA DELGADO, SECRETARIA GENERAL DE AGAPA

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha designado a la hasta ahora diputada provincial y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delegado, como secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

Delgado es licenciada en derecho por la Universidad de Sevilla y abogada de profesión. En el ámbito público cuenta con una amplia trayectoria de más de diez años, donde ha desempeñado diversas responsabilidades de gobierno en la Diputación de Huelva y en el Ayuntamiento de Lepe.

Actualmente es diputada provincial de Turismo, presidenta de la Agencia Destino Huelva, secretaria del grupo de desarrollo rural y pesquero de la costa occidental de Huelva (Guadi-Odiel) y primera teniente alcalde en el Ayuntamiento de Lepe (Huelva), desarrollando su labor en áreas como Presidencia, Gobierno Interior, Comunicación, Transparencia y Servicios Generales.

Su experiencia en la administración local y provincial le ha permitido conocer y liderar áreas como Urbanismo, Turismo, Subvenciones y Fondos Europeos o Recursos Humanos. Esta experiencia acredita una sólida capacidad en la gestión de fondos y proyectos públicos, en la coordinación de equipos, así como en la transformación y mejora de los servicios públicos.