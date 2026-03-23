La Biblioteca de la UHU (Huelva) se suma al 25 aniversario del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía

Biblioteca de la Universidad de Huelva. - UHU

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Uniendo esfuerzos para compartir conocimiento', el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) conmemora su 25 aniversario consolidado como "un pilar fundamental" para la educación superior y la investigación en la comunidad autónoma. La Biblioteca de la Universidad de Huelva (UHU) se une a esta celebración poniendo en valor el "impacto directo" que esta cooperación tiene en su comunidad universitaria.

Según ha indicado la Onubense en una nota, desde su creación, el CBUA ha logrado unir a las diez universidades públicas andaluzas bajo el objetivo común de "facilitar el acceso democrático y eficiente a la información y el conocimiento".

El CBUA da servicio a una comunidad de más de 300.000 personas, que incluye estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico de gestión, y de administración y servicios (PTGAS). A través de la optimización de recursos y la adquisición compartida, el consorcio permite que cualquier usuario pueda acceder a fondos que, de forma individual, serían inalcanzables para muchas instituciones. En total, el consorcio de bibliotecas garantiza el acceso a un catálogo de más de 3,5 millones de documentos y 36.000 títulos de revistas.

El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del CBUA, Manuel Torralbo, ha destacado en el vídeo conmemorativo que el consorcio "representa una inversión estratégica en el futuro de la investigación andaluza", y ha puesto en valor el impulso a la innovación y el desarrollo regional de la colección digital.

Entre los hitos que el CBUA destaca en esta efeméride se encuentran el CatCBUA, un catálogo colectivo que sirve de puerta de acceso a más de 3,5 millones de documentos físicos y digitales; el Préstamo CBUA, un servicio interbibliotecario que permite, por ejemplo, solicitar un libro en Granada y recogerlo en Jaén, fomentando la movilidad del conocimiento; y el apoyo a la investigación a través de recursos especializados y bases de datos de alto valor que, en palabras de la profesora e investigadora de la Universidad de Sevilla, Clara Grima, son "imprescindibles en la labor docente, investigadora y divulgadora".

Tras 25 años de trayectoria, el CBUA celebra sus logros pasados y "reafirma su compromiso" con los retos del siglo XXI. La estrategia de futuro del consorcio pasa por "profundizar en la innovación tecnológica, la colaboración estrecha entre bibliotecas y el firme compromiso con el Acceso Abierto (Open Access) al conocimiento".

Con infraestructuras "modernas" como los CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) y servicios adaptados para personas con discapacidad, "el CBUA sigue evolucionando para ofrecer los servicios de calidad que demandan las cambiantes necesidades de la sociedad andaluza".