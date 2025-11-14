Bomberos atienden varias incidencias en la provincia por el temporal como el desplome de un muro en Lepe (Huelva)

Desplome de un muro en una nave de Huelva por la borrasca Claudia. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha atendido a lo largo de la mañana de este viernes varias incidencias relacionadas con el temporal que afecta a la provincia, como el desplome de un muro de una nave de Lepe que ha caído sobre varios vehículos y material almacenado.

De este modo, según ha informado el consorcio, en Ayamonte, los efectivos trabajan en el aseguramiento y retirada de placas desprendidas del techo del auditorio municipal. Asimismo, desde el Ayuntamiento del municipio fronterizo han indicado que la piscina municipal cubierta permanecerá cerrada temporalmente debido a los desperfectos ocasionados en la instalación por el paso de la tormenta Claudia.

El alcalde del municipio, Alberto Fernández, ha explicado en un audio remitido a los medios que llevan "toda la mañana visitando todas las zonas afectadas" por el temporal este jueves. De este modo, ha señalado que en los colegios "no hay daños" y en los edificios municipales, "más allá de en el pabellón y en el Palacio de Congreso no hay tampoco". "Y hoy estamos básicamente con las labores de limpieza y de retirar la arboleda para permitir que el tráfico, sobre todo en las carreteras donde habían caído", ha indicado antes de añadir que, afortunadamente, "no hubo daños personales".

De otro lado, en Valdelarco, los bomberos han intervenido por la caída de un árbol sobre el muro del colegio Aresa, que además dañó tendidos de telefonía y ha provocado problemas de comunicación en la zona, mientras en Los Marines, se ha retirado un árbol que había caído en la vía para impedir que afectara al tránsito y a la circulación.

Asimismo, el consorcio ha apuntado que, en Lepe, se actúa en el interior de una nave tras el desplome de un muro que ha caído sobre varios vehículos y material almacenado, toda vez que ha subrayado que mantiene operativos "todos sus recursos" para responder "con rapidez" y "garantizar la seguridad ciudadana".

La borrasca Claudia ha dejado un total de 114 incidencias en la provincia onubense durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, según ha indicado el servicio de Emergencias 112 Andalucía. La incidencia más destacada durante las últimas horas ha sido la caída de un cartel comercial en el Paseo de las Palmeras en Huelva capital sobre un hombre de 75 años que tuvo que ser evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez.

Asimismo, el Ayuntamiento de Cartaya ha decretado el cierre cautelar y temporal del CEIP Juan Ramón Jiménez ante la necesidad de "adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad" tras los daños provocados por las lluvias y fuertes rachas de viento causadas por el paso de la borrasca Claudia, por lo que este viernes 14 de noviembre se han suspendido las clases presenciales en el centro.

TORNADO EN EL HUERTO RAMÍREZ

La jornada del jueves estuvo marcada por un episodio excepcional: un tornado registrado durante la tarde en el Huerto Ramírez, complejo agroganadero de la Diputación, que ha ocasionado daños en diversas instalaciones del recinto. El fenómeno ha provocando el arranque de árboles, destrozos en techos e instalaciones ganaderas y daños en el tendido eléctrico, dejando sin suministro a todo el recinto.

La violencia del viento dejó además algunos elementos del recinto fuera de su ubicación habitual, incluido un remolque de 1.500 kilos y varias planchas metálicas de alrededor de 1.000 kilos, localizadas a más de 500 metros de su posición original. Un trabajador que se encontraba en el complejo pudo refugiarse en el Centro de Interpretación, resultando ileso, y sin que el edificio sufriera daños significativos.

Paralelamente, la red de carreteras de la Diputación registró el jueves numerosas incidencias por caída de árboles y ramas en distintos puntos de la Sierra y el Andévalo, aunque sin afectar al tráfico. Durante la mañana se han atendido actuaciones en la HU-8105 (Linares), la HU-9107 (Cortelazor-Hinojales) -con intervención del Consorcio Provincial de Bomberos- y la HU-8108 (Cañaveral).

Durante la tarde se resolvió la caída de tres árboles en la HU-8132 (Higuera de la Sierra), mientras permanecen en curso las intervenciones en la HU-9108 (Cumbres Mayores-Fuente de León), además de avisos en Cortegana, Aracena y en zonas del Andévalo como Puebla de Guzmán y Cabezas Rubias, en todos los casos sin afecciones relevantes a la circulación y sin desprendimientos de taludes, indicó la Diputación en una nota.

El 112 ha informado este viernes de que la borrasca Claudia ha dejado incidencias principalmente en Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Punta Umbría y Lepe, aunque también se han recibido avisos desde otras localidades como Alájar, Aljaraque, Almonte, Alosno, Aracena, Aroche, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de San Bartolomé, El Campillo, El Cerro de Andévalo, Fuenteheridos, Galaroza, Gibraleón, Higuera de la Sierra, Hinojales, Huelva capital, Jabugo, La Nava, La Palma del Condado, Linares de la Sierra, Los Marines, Lucena del Puerto, Minas de Riotinto, Moguer, Rociana del Condado, Nerva, Paimogo, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Valdelarco, Valverde del Camino, Villablanca, Villanueva de los Castillejos, Villarrrasa y Zufre.