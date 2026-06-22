Bomberos trabajan en la extinción de un "complejo" incendio en una fábrica de velas de San Juan (Huelva)

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave industrial de San Juan del Puerto (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

HUELVA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha intervenido este lunes en un "complejo" incendio declarado en una empresa dedicada a la producción de cera de San Juan del Puerto.

Según ha indicado el consorcio a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, ha intervenido en un complejo incendio declarado en una nave industrial de San Juan del Puerto. El aviso se ha recibido a las 06,20 horas y, desde ese momento, se han movilizado efectivos de los parques de San Juan del Puerto, Punta Umbría y Ayamonte para trabajar en la extinción del fuego, declarado en una empresa dedicada a la producción de cera.

En total, han participado nueve efectivos con el apoyo de siete camiones, en una actuación que ha requerido una rápida respuesta y coordinación ante las características del incendio.