Bravo (PP) tacha de "poca credibilidad y trascendencia" las acusaciones de Koldo García

Archivo - Imagen de archivo del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha tachado este viernes de "poca credibilidad y poca trascendencia" las declaraciones del exasesor ministerial Koldo García, que aseguró que el abogado del PP le ofreció un millón de euros por información contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Bravo ha manifestado que Koldo García "entró en la cárcel por coger dinero las mordidas, sería la única vez que no ha cogido dinero"

Además, el vicesecretario de Economía del PP ha añadido que García "ya acusó a dos compañeros de que tenía conversaciones con ellas", y luego "reconoció que era mentira y la había hecho porque sabía que le estaban grabando".

"Con lo cual, yo creo que las palabras de este señor tienen poca credibilidad y poca trascendencia. Vamos a lo importante", ha culminado Bravo.