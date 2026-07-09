Buscan a una mujer de 84 años desaparecida en la aldea de El Pozuelo de Zalamea la Real (Huelva)

Cartel de la mujer desaparecida. - AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 84 años se encuentra en paradero desconocido en la aldea de El Pozuelo, en Zalamea la Real (Huelva), por ello, se ha organizado un dispositivo de búsqueda activo, donde participan diferentes entidades y voluntarios.

De este modo, según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, hay un dispositivo de búsqueda activo, para encontrar a Astrid de 84 años, de la que no se sabe nada desde el pasado 4 de julio y donde participan agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial, Equipo Roca de Valverde del Camino, Equipo Pegaso y Servicio Aéreo.

La desaparecida reside en una zona de El Pozuelo y fueron algunas vecinas las que alertaron a la Guardia Civil de su ausencia, toda vez que no tiene familiares conocidos en España.

Desde el Ayuntamiento de Zalamea la Real han agradecido la difusión de los datos de la desaparecida "con la esperanza de contribuir a su localización", además, "la rápida propagación de la noticia ha generado una importante movilización ciudadana y numerosas muestras de apoyo a su familia y allegados".

Así, han señalado que están en contacto con la Guardia Civil que, junto a la Policía Local, "no ha cesado desde el primero minuto en el que se anunció su desaparición", por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de disponer de cualquier información que pueda resultar útil para su localización, la comunique de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "evitando la difusión de rumores o datos no contrastados que puedan dificultar las labores de búsqueda".

"Desde la comunidad se mantiene la esperanza de que Astrid pueda ser localizada sana y salva lo antes posible, agradeciendo la colaboración de todas las personas que están ayudando a difundir la información de forma responsable", han remarcado.

De este modo, la búsqueda se está desarrollando desde su domicilio hasta las localidades de Valverde del Camino y Zalamea la Real. Igualmente se recorren vías y márgenes de caminos adyacentes y Vía Verde.

BATIDA ESTE VIERNES

Asimismo, el Ayuntamiento de Zalamea la Real ha informado que este viernes, 10 de julio, se organizarán grupos de voluntarios para colaborar en las labores de búsqueda de Astrid, por ello, todas las personas que deseen participar deberán estar entre las 08,00 y 08,15 horas, en el local municipal situado en la entrada de El Pozuelo, donde recibirán las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los responsables del operativo.

Varias patrullas de la Guardia Civil y el operativo de Protección Civil han estado peinando la zona con "minuciosidad", sin hallar ningún indicio del paradero de Astrid.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han recordado la "importancia" de actuar siempre de forma coordinada, siguiendo las instrucciones de los equipos de emergencia y evitando realizar búsquedas por iniciativa propia, con el fin de garantizar la seguridad y la eficacia del dispositivo.