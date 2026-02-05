La caída de un talud en Cortegana (Huelva) obliga a la evacuación preventiva de dos viviendas

Desprendimiento de un talud en Cortegana. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

CORTEGANA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Provincial de Bomberos ha actuado este jueves en el desprendimiento de un talud en Cortegana (Huelva) que ha obligado al desalojo preventivo de dos viviendas, aunque no ha habido daños personales.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, efectivos del parque de Jabugo, con dos cabos, cuatro bomberos y un sargento, han actuado en el desprendimiento de un talud en la calle Alta de Cortegana, que ha afectado a dos vehículos y obligó a la evacuación preventiva de dos viviendas.

Los efectivos han procedido al apuntalamiento y aseguramiento del talud para garantizar la estabilidad de la zona. No se han registrado daños personales, aunque sí daños materiales.