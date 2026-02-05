Los vecinos de Peguerillas y El Portil (Huelva) se mantienen realojados por precaución

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, con uno de los vecinos desalojados en Peguerillas. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría han informado de que se mantiene este jueves el realojo de los vecinos de Peguerillas y de El Portil por precaución y hasta que la situación meteorológica mejore. Estas personas tuvieron que ser desalojados este miércoles por las consecuencias provocadas por el paso de la borrasca Leonardo.

Por un lado, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno, ha detallado que se va a mantener el relojo de los vecinos de Peguerillas, porque "aunque el río ha bajado el nivel, en la zona sigue habiendo mucha agua".

Por ello, el concejal ha asegurado que han hablado con Inturjoven para que las personas "se queden más tiempo hasta nuevo aviso", toda vez que ha señalado que "van a evaluar la evolución durante la presente jornada" y " una vez se vea que no hay ningún peligro, se podría proceder a la vuelta de los vecinos".

De este modo, el Ayuntamiento de Huelva procedió este miércoles al desalojo preventivo de los vecinos de la zona de Peguerillas --entre Huelva capital y Gibraleón-- debido al aumento del caudal del Odiel por las lluvias torrenciales que está dejando la borrasca Leonardo en la provincia.

De este modo, según han indicado desde el Consistorio, se ha desalojado a 18 personas que han sido realojadas en el Albergue Inturjoven de la capital.

REALOJADOS DE EL PORTIL

Por otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha informado también que mantienen el realojo de las seis personas residentes en la calle Olivo de El Portil, ya que la previsiones meterológicas mantiene el aviso amarillo hasta las 18,00 horas de este jueves. No obstante, los vecinos de El Rincón ya han podido volver a sus casas.

De este modo, el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) gestionó este martes que varias familias de El Portil y El Rincón afectadas por vivir en zonas inundables pudieran pasar la noche en instalaciones hoteleras del municipio, debido al paso de la borrasca Leonardo y tras la activación de la Situación Operativa 2 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.