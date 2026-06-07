La campaña de la fresa de Huelva roza el cierre con pequeños volúmenes para compensar pérdidas por la meteorología

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HUELVA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña de fresera 2025/2026 de la provincia de Huelva toca el cierre de la misma y está "prácticamente finalizada", aunque aún quedan explotaciones produciendo pequeños volúmenes para compensar las pérdidas en volumen sucedidas antes de la segunda semana de marzo por las condiciones meteorológicas.

Así lo recoge el informe de seguimiento de la campaña 2025/2026 publicado el viernes por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, según datos aportados por las comercializadoras colaboradoras sobre las semanas 21 y 22 de esta campaña.

El observatorio señalaba que en la semana 19 de campaña y finalizados los meses de marzo y abril, que suelen acumular alrededor del 65% de la producción comercializada, la fresa entraba en la cola de la campaña, con precios al alza.

Así las cosas, en las semanas 19 y 20 se estimaba que se había producido un 17% más de fresa que en las dos mismas semanas de 2025, lo que es un indicio del alargamiento de la campaña para intentar compensar pérdidas en volumen acontecidas en los primeros meses de la campaña. Además, el precio en origen se mantenía y en los mercados internacionales el precio aumentó ligeramente, debido a la escasez de suministro.

Por ello, estas dos últimas semanas --la 21 y 22-- se alarga ligeramente con pequeños volúmenes, aprovechando que los precios en origen siguen en niveles "aceptables" para la fecha, y después de que la llegada de la primavera impulsara la producción.

En cuanto a las exportaciones de este fruto rojo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el observatorio indicó que se habían reducido "un 38% en volumen y un 25% en valor", en los cuatro primeros meses, respecto a la anterior campaña. En cuanto a la tendencia mensual de exportaciones comunitarias, apuntaba que era "similar" a la de la pasada campaña.

De otro lado, la frambuesa y el arándano alcanzan la cima de sus respectivas campañas y atraviesan la fase de máxima producción, lo que "presiona sus cotizaciones a la baja, tanto en origen como en destino". Con respecto a las exportaciones de arándano entre diciembre y marzo, el observatorio señala que se han reducido "un 20% en volumen y un 8% en valor", respecto a la campaña anterior, así como que la tendencia mensual de las exportaciones ha sido similar a los de la campaña pasada.