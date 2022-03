El campo de Huelva participará en la manifestación del día 20 en Madrid para pedir "la dignificación" del sector

HUELVA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campo onubense participará en la manifestación del día 20 en Madrid para pedir "la dignificación" de la figura de los agricultores y ganaderos y "la puesta en valor de su papel en la sociedad". Así ha resumido José Luis García Palacios el espíritu de la "histórica movilización" prevista para el 20 de marzo en Madrid.

En una rueda de prensa realizada este lunes junto a responsables del resto de organizaciones agrarias: el secretario provincial de COAG-Huelva, Enrique Acción; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva, Francisco Javier Contreras, y el secretario general de UPA, Manuel Piedra, García Palacios ha señalado que en la manifestación el campo onubense "gritará basta de maltratar a quienes ponen en la mesa alimentos sanos, de garantía y calidad, a quienes contribuyen a la supervivencia de las zonas rurales y a la conservación del medio ambiente".

En una nota de prensa, las organizaciones onubenses han señalado que la situación del agro onubense "ya era grave antes del confinamiento, cuando tuvo que paralizar sus movilizaciones debido a la pandemia", al tiempo que han destacado que "hoy por hoy, es sencillamente insostenible".

En este sentido, ha subrayado "los altos costes de producción, con piensos un 30 por ciento más caros, semillas un 20 por ciento, abonos un 150 por ciento, agua un 33 por ciento, plásticos un 46 por ciento más, gasóleo un 73 por ciento más caro y energía eléctrica un 270 por ciento más". No obstante, han apuntado que "estos son datos previos a la invasión de Ucrania por parte de Rusia", con lo cual consideran que la electricidad "debe alcanzar ya una subida del 1.000 por ciento".

Asimismo, han indicado que también es "un hándicap" la "falta de mano de obra disponible" y los requisitos laborales, que ha tachado de "inasumibles" y "diseñados a espaldas del sector al que afectan".

"Hay que tener en cuenta que el SMI ha subido un 29,7 por ciento en los tres últimos años y la conversión de temporales a fijos discontinuos es sencillamente inaplicable por la propia realidad del campo, que por definición tiene un carácter temporal", ha destacado.

De la misma manera, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Francisco Javier Contreras, ha explicado que "mientras tanto, los agricultores y ganaderos se enfrentan al nulo control sobre los países terceros que exportan sus productos a la UE", idea en la que ha insistido el representante de COAG, Enrique Acción.

"Yo quiero que mi producto tenga su precio justo, no quiero repartir ayudas", ha dicho Acción en alusión a las subvenciones de la PAC, "cuya reforma y el Plan Estratégico que va a aprobar el Gobierno son muy lesivas para el campo andaluz, con menos presupuesto y menos recursos, pero más burocracia y más obligaciones", ha aseverado.

"Quiero que los tratados de libre comercio se controlen, quiero que, si yo tengo que producir de una forma cada vez más verde, los demás produzcan bajo las mismas condiciones. No podemos estar en inferioridad", ha apuntado antes de aseverar que el campo "no puede seguir padeciendo estos tratados que no se controlan nada".

En este punto, ha lamentado que la situación les puede llevar a "tener que cerrar y buscar trabajo donde lo haya", advirtiendo de un "éxodo" de la gente del campo para el que, ha dicho no saber "si la ciudad está preparada", porque el campo "se está tambaleando".

SUBIDA DE PRECIOS

Por su parte, Manuel Piedra ha aclarado además que la subida de precios que está padeciendo España, con un 7,69 por ciento de subida del IPC en febrero, se está trasladando al consumidor cuando "es el agricultor y el ganadero quien paga los gastos sin que nadie les devuelva ese dinero".

"Hay una gran especulación con la invasión de Rusia a Ucrania", ha introducido Acción, ya que, productos como la soja, que no vienen de este país, "están viendo subir sus precios sin justificación y siempre pagamos los mismos". "Cambiar la muy deficiente Ley de la Cadena Alimentaria es, en este sentido, algo totalmente imprescindible", ha enfatizado.

Por ello, Piedra ha dicho que "las leyes no se pueden aplicar desde la Castellana ni desde San Jerónimo, las leyes hay que hacerlas pensando en el territorio, en nuestros agricultores y ganaderos, a quienes hay que poner en valor ya que el medio ambiente es importante, pero también lo es que nuestros agricultores y ganaderos puedan mantener a sus familias, que la actividad sea rentable porque si no el mundo rural se acabaría. Tenemos que decirlo fuerte y alto en el Ministerio de Transición, que es donde está previsto que acabe la manifestación".

De hecho, la organización ha publicado este lunes que, debido a la previsión de una asistencia "masiva", con más de 1.500 autobuses y más de 200.000 personas, se ha cambiado el itinerario de la marcha, que comenzará a las 11,00 horas en la Plaza del Emperador Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura, y alcanzará la sede del Ministerio de Transición Ecológica.

Se trata de una convocatoria "multitudinaria" realizada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Oficina Nacional de la Caza, la Real Federación Española de Caza, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Alianza Rural y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), unidos por un "20M Rural, Juntos por el Campo" y bajo el lema 'El Mundo Rural Despierta'.