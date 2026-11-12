Canal Sur emitirá en directo a la Gala de Inauguración del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano

Películas a proyectar en la sección Primera Pantalla del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Televisión emite este viernes, a partir de las 21,00 horas, la gala inaugural del 52 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará en el Palacio de Congresos de la Casa Colón. El evento podrá seguirse también a través de CanalSur Más.

Según ha informado la televisión andaluza, en la celebración del comienzo del certamen los telespectadores verán pasar por la alfombra roja a una gran representación de intérpretes, cineastas, productores y amantes del séptimo arte para disfrutar de "la gran fiesta del cine" en Huelva, que tendrá lugar del 13 al 21 de noviembre.

El acto servirá para entregar, entre otros, los Premios Luz a los actores Amaia Salamanca y Patrick Criado, en reconocimiento a los talentos del cine y la televisión con una proyección consolidada en la industria audiovisual. Este año, un total de 12 películas iberoamericanas compiten en la Sección Oficial por el máximo galardón, el Colón de Oro.

Asimismo, en el marco de este festival, Canal Sur entregará el Premio RTVA al Mejor Cineasta Andaluz al actor granadino Sebastián Haro. Con ello, se distingue su "extensa trayectoria profesional" vinculada al cine, el teatro y la televisión, así como "su contribución al desarrollo y la proyección del audiovisual andaluz".