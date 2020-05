Caraballo: Juanma Moreno "desprecia" a ayuntamientos y diputaciones "al negar" que gestionen el Ingreso Mínimo Vital

HUELVA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación en esta provincia, Ignacio Caraballo, ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "el desprecio y la falta de sensibilidad continuado" a las entidades locales y al municipalismo "al negar" que puedan gestionar los ayuntamientos y diputaciones los recursos del Ingreso Mínimo Vital que este martes aprobará el Consejo de Ministros del Gobierno de España.

En un comunicado, Caraballo traslada su malestar como representante de los ayuntamientos de Huelva y califica esta decisión de Moreno como "un nuevo signo que reafirma el ninguneo de su Gobierno" al papel de las entidades locales, como considera que "pasó hace poco" con el reparto del fondo extraordinario estatal o con los llamados cheques monederos.

Al hilo de ello, incide en que en los últimos meses Moreno "no ha dudado en dejar solos" a los ayuntamientos para "que asumieran competencias que eran de la Junta", y ahora que se pone encima de la mesa una medida clave para el futuro de miles de familia, "su decisión es dejar sin competencias a los municipios" en esta tarea de gestionar el Ingreso Mínimo Vital.

Según Caraballo, la primera puerta a la que llaman siempre los ciudadanos cuando tienen un problema es a la de los gobiernos locales, a la de los ayuntamientos, "en todos los territorios del mundo". Por lo tanto, "somos fundamentales y necesarios en el desarrollo. Cuando se daña a los ayuntamientos se dañan a los ciudadanos", añade.

A su juicio, la prioridad como presidente de la Diputación "ha estado siempre en los ayuntamientos y en no dejar a nadie atrás". "Y en eso hemos volcado todos nuestros esfuerzos, tantos los de la Diputación como los de los alcaldes de la provincia, que han mostrado una responsabilidad y compromiso con la ciudadanía que no se había puesto a prueba antes como hasta ahora", agrega.

Asegura que "siempre" han estado preparados para atender a la ciudadanía en una crisis como esta, "poniendo en muchas ocasiones" los recursos que no tenían y que "correspondían a la Junta de Andalucía", también ahora para afrontar la gestión de la renta vital mínima.

"No me sirve que Moreno diga que haya hablado con 100 alcaldes en las últimas semanas. Yo hablo cada día con la mayoría de alcaldes de esta provincia. Conozco sus problemas, busco soluciones y llamo a las puertas de quien tengo que llamar". Por eso, ha subrayado que están "perfectamente preparados para esto y para mucho más" porque los gobiernos locales están "llamados a actuar, más en estos momentos difíciles, porque la gente nos necesita, pero cuando se ignoran a los ayuntamientos las políticas sociales no funcionan".

Por último, ha pedido a Moreno que "deje de ningunear" a los ayuntamientos y a las diputaciones, porque ahora es momento de reforzar esa cooperación, puesto que de ella depende hacer un mundo mejor, un mundo más sostenible, más solidario, más inclusivo. "Nadie conoce mejor la realidad de nuestros pueblos y ciudades y la situación de sus gentes que los ayuntamientos que están en el día a día atendiendo de primera mano las necesidades que tienen las familias más atrapadas por la crisis y la falta de ingresos", ha concluido.