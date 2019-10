Caraballo (PSOE), sobre el caso Aljaraque (Huelva):"No he intervenido nunca y no tengo que esconder absolutamente nada"

Publicado 10/10/2019 13:15:07 CET

HUELVA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asegurado este jueves que se encuentra "tranquilo" ante el conocido como 'caso Aljaraque' y ha dejado claro que "no le han grabado, ni ha intervenido nunca" en esa supuesta operación, incidiendo en que "no tiene que esconder absolutamente nada".

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas tras conocerse hace una semana que el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha ordenado continuar el procedimiento judicial abierto por el supuesto soborno a dos concejales de 'Sí se Puede' en el Ayuntamiento de Aljaraque para supuestamente frustrar la moción de censura impulsada por el PP en la citada localidad en enero de 2017, cuando gobernaba el PSOE.

En dicha causa aparece Caraballo como investigado, de ahí sus palabras aclarando que "respeta a la justicia" y la investigación emprendida por la Fiscalía y la propia jueza pero ha remarcado que se encuentra "tranquilo y satisfecho".

En este punto, el dirigente socialista ha querido aclarar que "no le han grabado" porque en la causa se aportaron unas grabaciones donde "una persona que antes era del PSOE que se fue a Sí Se Puede, y era asesor, empezó a grabar y a decir una y otra vez que esa operación tenía el visto bueno de Ignacio Caraballo y a Ignacio Caraballo no lo ha grabado absolutamente nadie", ha enfatizado.

Asimismo, ha manifestado que teniendo conocimiento del caso está "tranquilo" y al final "será la Audiencia y el fiscal quien decida" pero la Fiscalía de los dos delitos que le imputaba inicialmente ahora se ha quedado en uno y "valorará si lo deja o no". Por ello, tras incidir en su respeto a la justicia y al proceso de investigación emprendido, ha señalado que fiscal y jueza "están cumpliendo lo que dice la ley", pero "quiero dejar claro porque mucha gente no se ha enterado que a mí no me han grabado".

En esta misma línea, ha indicado que la empresa que "ordena la contratación de una auxiliar administrativo para un programa de escaneado de documentos ya ha dicho que no ha tenido contacto ni conmigo ni con ningún miembro del PSOE" y "lo mismo ha pasado con Adecco que contrata realmente" porque "ellos han dicho ya que no han tenido comunicación nunca con Caraballo, ni me conocen".

"Y esto mismo han dicho los concejales de Sí Se Puede del Ayuntamiento de Aljaraque, que no ha habido relación directa nunca conmigo". "Yo no he intervenido nunca y ni me han grabado, ni nadie de los que están en el caso han dicho que hayan tenido relación conmigo, por lo que estoy muy satisfecho", ha subrayado.

Por tanto, si esto a la jueza o al fiscal "no le parece suficiente y

llega el momento que me tenga que sentar en el banquillo pues me tendré que sentar, pero mi conciencia está tranquila y el recorrido del auto no dice nada más que eso y espero que actúen en consecuencia", ha proseguido Caraballo. El socialista ha aclarado que "no está imputado", al tiempo que ha afirmado que el proceso está en fase de instrucción y ahora "han llamado a otro testigo".

"Estoy tranquilo porque la empresa que ordena la contratación, que es Aguas de Huelva ya ha dicho que no tiene nada que ver conmigo ni con nadie del partido, Adecco ha dicho lo mismo, los concejales, los miembros de CCOO, también, y lo único que hay es una grabación que dice que la operación de contratación tenía el visto bueno de Ignacio Caraballo", de manera que "si eso es suficiente, pues lo asumiré", ha agregado.

Caraballo ha lamentado que por el hecho de que "una tercera persona diga que tenía el visto bueno de Ignacio Caraballo" se tenga en cuenta porque lo podría haber dicho también, por ejemplo, de "Mariano Rajoy o Felipe González", ha ejemplificado. "Estoy muy tranquilo y no me he llevado dinero, ni un millón de euros, ni nada que me tenga que avergonzar; estoy muy tranquilo", ha aseverado.

"Yo tengo una situación que si me tengo que ir me voy, no tengo que esconder absolutamente nada y si la jueza llega el momento que me tenga que sentar en el banquillo yo me voy con la cabeza alta y aquí paz y después gloria", ha remarcado.

Finalmente, ha recordado que el fiscal asegura que los argumentos contra él son "mínimos", pero está "el proceso en fase de investigación, hay muchos actores" por lo que ve "razonable" que esté su persona en la causa pero "Adecco y Aguas de Huelva, la persona de CCOO, la de IU y Sí Se Puede ya han dicho que no tienen nada que ver conmigo". "Con los datos que yo he dado aquí, si voy al banquillo no estaré de acuerdo, pero asumo lo que diga la jueza" en su momento, ha zanjado Ignacio Caraballo.

"ENFANGAR EL TERRENO"

De otro lado, cuestionado por las solicitudes de otros partidos para que dimita, el secretario general del PSOE de Huelva ha asegurado que la política "se está complicando cada día más" porque "cuando uno no tiene argumentos para hacer política ni para atraer a la gente y para ir con la cabeza alta hablando de lo que le interesa a la ciudadanía, como el salario mínimo o el problema de la vivienda, lo que hace es enfangar el terreno".

A su juicio, "los que demuestran año tras año que para la gente no tienen credibilidad lo que hacen es enfangar el terreno y lo que no pueden hacer con la política en mayúsculas lo hacen con la marronería", de manera que se dedican a "tergiversar, inventarse, utilizar párrafos y a algún medio la va eso también".

En su opinión, "al final la sociedad es la que diseña los medios, quien diseña cómo es todo el entramado de los políticos y las redes sociales se ha prostituido porque se cambia la realidad y va mucho el morbo, da igual mentir, difamar y ellos eso es lo que hacen, pero ahí no voy a entrar".

POSTURAS "CONSENSUADAS"

Preguntado por el apoyo de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, y por el hecho por el que no se habría pronunciado al respecto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y si cree que el PSOE tomará alguna medida, Caraballo ha explicado que "todo lo que se hace desde el federal y regional se hace consensuado".

Así, ha precisado que es "normal" que Pedro Sánchez y el PSOE federal "estén en otro mundo y no en el caso de Aljaraque", al tiempo que ha insistido en que "ellos conocen el auto y el federal y Susana Díaz tienen sus asesores jurídicos" y "no van a mantener a alguien que incumpliera la normativa porque no tendría sentido".

En este punto, ha subrayado que "ellos tienen el auto, cuál es el argumentario, la realidad" pero "no creo que ellos desde Madrid tengan que estar pendientes de un caso como el de Aljaraque", incidiendo en que a nivel nacional están a otros asuntos de mayor relevancia. No obstante, a su parecer, hay algunos medios y políticos que "quieren contaminar todo al nivel que sea y aprovechan esto para contaminar la campaña de Pedro Sánchez y de Susana Díaz".

Tras mostrar su agradecimiento a Susana Díaz por el apoyo, ha señalado que ésta le quiere a su lado, como en la convocatoria reciente en Huelva, porque "no hay nada que ocultar; estamos en investigación y cumplimos el Código Ético" del partido. Así las cosas, Caraballo ha dicho que seguirá igual "con presencia" en los actos y por tanto ha agradecido la confianza a Díaz "e indiscutiblemente Madrid no va a estar en estas cosas", pero "el federal y el regional estarán coordinados en todos estos temas".