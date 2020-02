Cáritas "respalda" al Relator de la ONU sobre las condiciones "inhumanas" de los asentamientos de Lepe (Huelva)

Publicado 07/02/2020 18:38:49 CET

HUELVA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Española ha aplaudido el contenido del informe que el Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, ha hecho público este viernes en Madrid al término de su visita oficial de dos semanas al país, en las que ha visitado, entre otras cosas, uno de los asentamientos de inmigrantes de Lepe (Huelva), tras lo que ha mostrado su rechazo por la situación "inhumana" en las que viven esas personas en los asentamientos.

Durante su periplo, Cáritas ha tenido la oportunidad de ser anfitriona del Relator en Mérida (Badajoz), Sevilla y Huelva, donde se reunió con participantes en los proyectos de esas Cáritas Diocesanas para las situaciones de mayor vulnerabilidad, además de mantener una reunión de trabajo con expertos de la Fundación Foessa para conocer de primera mano la metodología utilizada en sus investigaciones sobre la realidad social llevadas a cabo en España, según ha informado Cáritas Huelva en nota de prensa.

Desde Cáritas Diocesana de Huelva han querido agradecer la "valentía" del Relator de la ONU sobre Pobreza Extrema "por denunciar de una manera abierta y sincera la realidad que sufren las personas que viven en los asentamientos de nuestra provincia".

En este caso, han hecho hincapié en que "pudo hablar de lo que ocurría en el asentamiento chabolista de Lepe" y "con estas declaraciones apoya y da visibilidad el trabajo que Cáritas viene denunciando desde hace años las graves condiciones de exclusión social que sufren estas personas".

Desde Cáritas han recordado que sobre su visita a los asentamientos de Huelva, Alston ha indicado en las entrevistas realizadas que es "un asentamiento de migrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo".

En este sentido, el Relator ha señalado que "están a kilómetros de distancia del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado. Muchos han vivido allí durante años y pueden pagar el alquiler, pero dicen que nadie los aceptará como inquilinos". "Las condiciones que observé en Huelva son simplemente inhumanas", ha constatado Alston.

En su respuesta a los periodistas sobre estos asentamientos que visitó en Lepe, el Relator ha reconocido que "sé que hay muchos otros en esa situación, como es la de los rumanos, principalmente, pero no solo, que viven en lugares como la Cañada Real, o la de los habitantes de Los Pajaritos a las afueras de Sevilla. Cáritas puede proporcionar una lista completa de esos lugares. Ellos han hecho un trabajo excelente y están presentes en todas las áreas más desfavorecidas".

Igualmente, Alston se ha hecho eco en su Informe, tanto de los datos aportados por el VIII Informe Foessa, como de las "precarias condiciones de vida que afectan a los participantes de los proyectos de Cáritas con los que se entrevistó, especialmente las que afectan a los temporeros en la provincia de Huelva", han destacado desde la entidad.

El Relator, según ha señalado Cáritas, "no ha ocultado su impacto ante lo que ha podido ver con sus propios ojos", esto es, han indicado desde la entidad, "una realidad de grave exclusión social en la que desarrollan cada día su labor los voluntarios y trabajadores de Cáritas".

"España debería mirarse de cerca en el espejo", ha afirmado Alston. "He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país, donde la palabra que he escuchado con mayor frecuencia en las últimas dos semanas es 'abandonados'", ha añadido.

Así, desde Cáritas se han referido a que esos "abandonados" que menciona el Relator "no son otros que los descartados de los que habla el Papa Francisco".