Cáritas señala que la vivienda se ha convertido en "uno de los principales factores de exclusión" en Huelva

Presentación de la Memoria General 2025 de Cáritas Diocesanas. - CÁRITAS

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas atendió durante 2025 a 16.000 personas y realizó más de 354.000 atenciones, toda vez que ha llamado la atención sobre la vivienda ya que "se ha consolidado como uno de los principales factores de exclusión en la provincia".

Son algunas de las conclusiones que se extraen de la Memoria General 2025, que ha sido presentada este jueves por la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, María Macías, y José Antonio Sosa, delegado diocesano, que recoge la realidad del trabajo de la entidad y que supone una radiografía "muy real" de la situación de la Diócesis de Huelva contada desde el trabajo diario de los 70 equipos de la provincia, según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

Durante este periodo, Cáritas ha acompañado a 8.756 personas, aquellas que acuden directamente a la entidad y participan en procesos de acogida y acompañamiento. Esta acción se amplía hasta alcanzar a 16.089 personas beneficiadas, al extenderse el apoyo a sus entornos familiares. En total, se han realizado 354.508 atenciones para dar respuesta a situaciones de necesidad. El incremento del 0,6% en el número de atenciones respecto al año anterior refleja "la consolidación de procesos de acompañamiento cada vez más intensos y prolongados".

Esta evolución está directamente relacionada con "las dificultades" que muchas personas encuentran para "mejorar sus condiciones de vida, especialmente en lo relativo al acceso a una vivienda digna". La realidad atendida durante 2025 muestra que las personas acompañadas son principalmente familias, en muchos casos sostenidas por mujeres con menores a su cargo, que cuentan con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas.

A ello se suma la situación de personas en situación administrativa irregular, sin recursos económicos y con carencias importantes en ámbitos como la alimentación, el acceso a bienes básicos o la estabilidad residencial.

Además, según se remarca desde la entidad, el encarecimiento general de la vida, especialmente en alimentación, suministros y alquiler, "ha agravado estas situaciones", toda vez que el acceso a la vivienda se ha consolidado como "uno de los principales factores de exclusión, debido a la escasez de oferta, los elevados precios y los requisitos exigidos".

"Esta situación está provocando un aumento de realidades como el hacinamiento, las viviendas precarias o los procesos de pérdida de vivienda, además de alargar la estancia en los recursos disponibles", han indicado.

En este contexto, Cáritas constata también un aumento de la vulnerabilidad social vinculada a la falta de acceso a una vivienda digna. Durante este año se ha mantenido "un elevado número de personas en situación de sinhogarismo, una realidad que deja de ser puntual para consolidarse como estructural".

La entidad ha mostrado "especial preocupación" por perfiles "especialmente vulnerables" como personas sin red de apoyo, personas con problemas de salud mental, así como jóvenes que, al alcanzar la mayoría de edad, quedan fuera del sistema de protección.

Por otro lado, el ámbito del empleo continúa siendo una vía "fundamental" para la inclusión, aunque sigue presentando "importantes dificultades". Las personas acompañadas suelen encontrarse en situación o riesgo de pobreza, con baja cualificación o formación no homologada, lo que "dificulta su acceso al mercado laboral".

Desde Cáritas se trabaja a través del acompañamiento psicológico, social, laboral y jurídico, así como mediante acciones formativas y la colaboración con el tejido empresarial, promoviendo oportunidades de inserción laboral y mejora de la empleabilidad.

La acción de Cáritas se desarrolla principalmente a través de las Cáritas Parroquiales, que sostienen una intervención integral centrada en la acogida y el acompañamiento, el apoyo en el acceso y mantenimiento de la vivienda, la atención a la salud, la formación e inserción laboral y el fortalecimiento de la dimensión comunitaria como espacio de encuentro, participación y cuidado mutuo.

VOLUNTARIADO

En 2025, un total de 608 voluntarios y voluntarias han hecho posible la acción de acogida, escucha y promoción, siendo el voluntariado una parte fundamental de la entidad y el alma de los proyectos y acciones que se llevan a cabo.

Cáritas Diocesana de Huelva ha invertido en 2025 casi 2,5 millones de euros. Esta cantidad procede de la aportación de subvenciones públicas y privadas, así como del compromiso de socios, donantes y las Cáritas Parroquiales. El desarrollo de la acción de Cáritas y la gestión de estos recursos responden a un compromiso firme con la transparencia y la apertura de la información.

Cabe destacar las aportaciones de las 1.880 personas socias, las 665 donantes, las 242 hermandades y las 31 empresas colaboradoras, así como las aportaciones directas de la comunidad cristiana onubense a través de campañas, colectas y acciones puntuales promovidas por la Iglesia de Huelva.

Por otro lado, hay que señalar la ayuda que Cáritas encuentra en numerosas empresas, no solo en el ámbito económico, sino también en la esfera laboral, posibilitando un trabajo digno y favoreciendo la contratación y la inserción laboral de las personas a las que acompaña la entidad.

Por otro lado, en un contexto marcado por "la prisa, la fragmentación y el crecimiento de situaciones de aislamiento", Cáritas ha recordado que la comunidad "no surge por casualidad", sino que "se construye cada día a través de decisiones conscientes, de gestos que suman y de vínculos que se cuidan".

Con el deseo de poner en el centro la dignidad de las personas y recuperar la fuerza de lo colectivo, Cáritas presenta su campaña de Caridad bajo el lema 'Elige amar. Elige comunidad'. Con esta propuesta, la red de Cáritas se une a la celebración del Corpus Christi y lanza una invitación a toda la sociedad a implicarse en "la construcción de comunidad, apostando por el encuentro, la cercanía y el compromiso con quienes más lo necesitan".