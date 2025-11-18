Carlos del Amor protagoniza un encuentro en la Casa Colón de Huelva sobre periodismo cultural y su nueva obra

Encuentro del periodista de TVE y escritor Carlos del Amor celebrado en la Casa Colón. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista de TVE y escritor Carlos del Amor ha protagonizado un encuentro en el que ha compartido con el público su trayectoria en el periodismo cultural, sus experiencias como cronista y el proceso creativo de su última obra 'Una dama desconocida'.

La expectación que ha generado su visita ha hecho que las inscripciones gratuitas se agotaran en un día, obligando al Centro de la Comunicación Jesús Hermida, organizador del evento, a trasladar la actividad a la Sala A de la Casa Colón para poder acoger a todas las personas interesadas, según ha detallado el Consistorio onubense en una nota.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha celebrado el éxito de esta cita cultural y ha destacado el compromiso de la ciudad con este tipo de encuentros, subrayando que "la respuesta del público demuestra que a Huelva le interesa el mundo de la comunicación, la cultura y tener espacios para reflexionar".

La edil ha señalado además que el Centro de la Comunicación Jesús Hermida "se está consolidando como un referente cultural en la ciudad y como un punto de encuentro entre profesionales de la comunicación y la ciudadanía".

En su intervención también ha recordado que este espacio "honra el legado del gran periodista onubense Jesús Hermida, mientras crea nuevos vínculos culturales y formativos", apuntando que por él ya han pasado "importantes figuras del periodismo español que encuentran en Huelva un público muy participativo".

De Mora ha recibido previamente al periodista en las instalaciones del Centro de la Comunicación, donde ha podido descubrir el primer museo de España dedicado a los medios de comunicación, y donde "ha disfrutado del importante legado y archivo del maestro Jesús Hermida".

Por su parte, Carlos del Amor ha agradecido a los asistentes la acogida a un encuentro en el que ha conversado sobre su trayectoria profesional y su trabajo en el género del periodismo cultural.

En este sentido, Del Amor ha asegurado que es "un lujo poder acercar el arte, la historia y la cultura a tantos espectadores cada día, combinando el rigor periodístico con la pasión por contar historias". Además, ha destacado que su labor en TVE le ha permitido "explorar nuevas formas de comunicar la cultura y hacer que sea accesible y emocionante para todos".

Sobre su novela, el periodista ha explicado que "nace del cruce entre la curiosidad periodística y el amor por el arte" y que "si algo define mi trabajo es la necesidad de contar historias que nos conecten con la cultura desde la emoción".

Con respecto al Centro de la Comunicación Jesús Hermida, Del Amor ha indicado que "es un privilegio haber estado en un especio como ese, dedicado a la comunicación y al legado de alguien tan relevante como Jesús Hermida", a lo que ha añadido que "lugares así son necesarios para entender el valor del periodismo y para acercarlo a la gente".

El acto ha concluido con una concurrida firma de libros, en la que los asistentes tuvieron la oportunidad de conversar personalmente con el autor y profundizar en los temas abordados durante el encuentro.

Con la visita de Carlos del Amor, el centro suma otra figura de relevancia nacional a la lista de periodistas que han compartido sus experiencias con el público onubense, reforzando su vocación de difusión del periodismo y la comunicación.

La próxima cita será el jueves 11 de diciembre, cuando el escritor Javier Cercas protagonice un encuentro de autor con lectores en las instalaciones del propio Centro de la Comunicación.