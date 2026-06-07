Carlos Martínez Mercado, elegido nuevo alcalde infantil de Huelva tras una jornada en 'La Morana'

Sesión del nuevo Consejo Municipal Infantil del Ayuntamiento de Huelva en el Centro Municipal 'La Morana'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carlos Martínez Mercado ha resultado elegido nuevo alcalde infantil además de Daniela Arteaga Andivia y Alberto Motero Antúnez como consejeros del nuevo Consejo Municipal Infantil del Ayuntamiento de Huelva tras la jornada celebrada este sábado en el Centro Municipal 'La Morana'.

Según ha indicado el Consistorio, en la votación han participado un total de 30 menores onubenses, que cursan quinto de Primaria en 15 centros escolares de la capital. El objetivo principal de la cita ha sido constituir el nuevo Consejo y elegir, mediante votación, al niño o niña que ostentará la alcaldía infantil de Huelva durante el próximo curso. De esta manera, el Ayuntamiento ha dado el primer paso la renovación del Consejo correspondiente al curso 2026/2027.

La jornada electoral ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien ha acudido a 'La Morana' acompañada por la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora.

Durante la visita, Miranda ha destacdo que este órgano de participación clave "ofrece a los niños y niñas de la ciudad la oportunidad de implicarse activamente en la vida municipal, hacer oír su voz y contribuir de forma directa a la mejora de su entorno urbano y social".

La alcaldesa también ha agradecido el "impecable trabajo" de la corporación saliente, con su alcaldesa Daniella Macías a la cabeza, y ha deseado "la mayor de las suertes a la futura corporación municipal infantil, representantes del máximo espacio de escucha de nuestra ciudad, donde las propuestas de los niños se atienden de verdad para construir juntos, desde su mirada limpia y entusiasta, una Huelva mejor para todos".

De este modo, la cita se ha concebido como una intensa experiencia electoral y de trabajo, pero también de convivencia. Así, los asistentes han participado en multitud de actividades de dinamización, formación y talleres de participación ciudadana, compartiendo además un desayuno, almuerzo y merienda conjuntos para estrechar lazos entre los representantes de los distintos centros escolares.

Para el correcto desarrollo de las votaciones, el Ayuntamiento ha contado con la estrecha colaboración de los consejeros salientes, quienes han estado liderados por la actual alcaldesa infantil, Daniella Macías, alumna del Colegio Diocesano. Durante los dos años de mandato del saliente Consejo Municipal Infantil se ha contribuido con propuestas a mejorar la ciudad.

Iniciativas como 'Reciclos', el primer sistema de reciclaje digital para cuidar la sostenibilidad del planeta y de la ciudad de Huelva; la actividad 'Derecho al Juego' que han desarrollado de la mano de Ansares y Aire Libre para demostrar que en Huelva todos los niños son iguales; el certamen Atados, pensado para premiar el buen corazón de los compañeros; o la actividad contra el maltrato animal, con la que han recaudado fondos para colaborar con distintas protectoras de la ciudad, entre otras muchas iniciativas que han puesto en marcha para demostrar que la ciudad les preocupa y que mejorarla es cuestión de todos.

Tras el proceso electoral de este sábado en 'La Morana', el siguiente gran hito del calendario infantil tendrá lugar el próximo lunes 29 de junio. Ese día se celebrará el tradicional Pleno Municipal Infantil en el Salón de Plenos Consistorial. En esta sesión de investidura, de marcado carácter institucional, la corporación saliente se despedirá formalmente y Daniella Macías cederá el testigo y la vara de mando.

El encuentro de este año ha contado con la implicación y las aportaciones de 15 centros educativos. Concretamente, han participado alumnos del Consejo Municipal Infantil contará con representantes de los siguientes colegios: Arias Montano, Ciudad de los Niños, Diocesano, Doce de Octubre, Hispanidad, Juan Ramón Jiménez, Maristas, Montessori, Muelle del Tinto, Nacional de Prácticas, Reyes Católicos, Salesianos, Santo Ángel, Virgen de Belén y Virgen del Rocío.