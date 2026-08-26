Cartaya (Huelva) se suma a la petición de reactivar OCON-Sur ante el "incremento" del narcotráfico en la costa

Archivo - Imagen de embarcaciones de la Guardia Civil de Huelva. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

CARTAYA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso, se une a la petición del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de las asociaciones de la Guardia Civil, y considera "fundamental" el refuerzo de efectivos y de medios para la lucha contra el narcotráfico en el litoral de Huelva y del Golfo de Cádiz.

En este contexto, según ha indicado Barroso a Europa Press, considera que "es totalmente necesaria la reactivación de OCON-Sur", la unidad especializada de la Guardia Civil, ante "el incremento" de la actividad de las mafias de la droga "en todo el litoral" y "la falta de medios para hacerles frente".

"El Gobierno central tiene que actuar con contundencia y destinar de forma urgente más recursos a la lucha contra el narcotráfico en todo el Golfo de Cádiz, y en el litoral onubense, porque es la única forma de frenar a estas mafias y de garantizar la seguridad ciudadana", ha afirmado Barroso.

Y en esta línea, el alcalde de Cartaya ha subrayado que, "sin duda, uno de los mejores recursos es la reactivación de este cuerpo de élite especializado que se demostró como una herramienta muy eficaz en esta lucha".

"Pero también consideramos totalmente necesario incrementar los medios y los recursos y que nuestros agentes, que se juegan la vida a diario, se encuentren respaldados, cuenten con medios y con el respaldo de todas las instituciones del Estado y de un marco normativo que les permita perseguir a los delincuentes con las debidas garantías", ha concluido Manuel Barroso.