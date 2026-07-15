El cartel gigante de Colombinas 2026 ya preside la fachada de la Plaza de Toros de La Merced de Huelva

Cartel gigante de las Fiestas Colombinas en la Plaza de Toros de La Merced de Huelva. - EMPRESA GESTORA PLAZA DE TOROS

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de La Merced de Huelva ha vuelto a convertirse en el escenario para el tradicional despliegue del cartel gigante de la Feria Taurina de Colombinas, una cita "ya consolidada" en el calendario onubense que marca el inicio de la cuenta atrás hacia los festejos taurinos "más importantes del verano en Huelva".

Según ha indicado la organizadora de la plaza, gracias al patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, una lona de ocho por cuatro metros, con una superficie total de 32 metros cuadrados, luce desde este miércoles en la fachada principal del coso mercedario, convirtiéndose, una temporada más, "en el gran emblema visual de unas Colombinas que este año se presentan de máxima espectación".

La feria se desarrollará del 29 de julio al 3 de agosto y ofrecerá un completo ciclo compuesto por tres corridas de toros --una de ellas de Miura--, una corrida de rejones, una novillada con picadores y una clase práctica sin picadores --a beneficio del banco de alimentos de Huelva--.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, y del empresario de la Plaza de Toros de La Merced, José Luis Pereda López, quienes fueron los encargados de desplegar el monumental cartel.

Durante su intervención, José Luis García-Palacios ha destacado el "firme compromiso" de la entidad con una de las tradiciones "más arraigadas" de la provincia. "Para Caja Rural del Sur es un verdadero placer formar parte de este acontecimiento y seguir respaldando un año más las Fiestas Colombinas. La tauromaquia representa para nuestra entidad un importante valor cultural y patrimonial que forma parte de nuestras señas de identidad", ha destacado.

Por su parte, José Luis Pereda ha agradecido el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur, poniendo en valor la "estrecha colaboración" que ambas entidades mantienen desde hace años. "Caja Rural del Sur constituye uno de los principales pilares sobre los que se sustenta la organización de esta feria. Su respaldo resulta fundamental para hacer posible un ciclo de la magnitud de Colombinas. Además, este despliegue, considerado el cartel taurino gigante más grande del mundo, se ha convertido en una tradición muy esperada por los onubenses y en el mejor preludio de los festejos que están a punto de comenzar", ha subrayado.

Tras ello, la empresa gestora de la Plaza de Toros de La Merced ha hecho entrega a José Luis García-Palacios Álvarez de una placa conmemorativa como reconocimiento a la prolongada colaboración institucional entre ambas entidades.

El acto ha contado con la asistencia del gerente de la Plaza de Toros de La Merced, Santiago Arroyo; del director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce; y del responsable del Área de Publicidad, Medios de Comunicación e Imagen de Caja Rural del Sur, Carlos Mantis.