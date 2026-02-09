El cartel de la Semana Santa de Huelva 2026, obra de Sergio Cornejo, se inspira en la ciudad y la Virgen de la Victoria

Presentación del cartel de la Semana Santa de Huelva 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido este lunes la presentación del cartel de la Semana Santa 2026, obra del artista onubense Sergio Cornejo. La obra sitúa a Huelva como protagonista junto a la Virgen de la Victoria, reflejando la dualidad entre la gloria de la Resurrección y la pasión y muerte, e incorpora elementos emblemáticos de la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, el acto, amenizado por el fandango que se le cantó a la Virgen de la Victoria en la procesión Magna y que el artista entiende que define el cartel, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; el presidente del Consejo de Hermandades, Toni González; y director espiritual del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Feria, así como del autor del cartel, Sergio Cornejo.

Durante su intervención, la alcaldesa de Huelva ha recordado a las víctimas del accidente de Adamuz, ya que la presentación del cartel de la Semana Santa tuvo que posponerse como señal de duelo. La regidora ha calificado este acto como "uno de los momentos más esperados de la precuaresma que Huelva vive con tanta intensidad", destacando que los carteles de la Semana Mayor han situado a la ciudad "a la cabeza de la cartelería andaluza, con obras que cuentan con gran repercusión y son seguidas por miles de cofrades de toda España".

Miranda ha agradecido el trabajo del Consejo de Hermandades y Cofradías, a su presidente, Antonio González, y a su asesor artístico, Antonio Rivera, por seleccionar cada año a "los mejores artistas para anunciar la Semana Santa a través del arte". Asimismo, ha felicitado al autor del cartel por representar "de forma sensible y bella nuestra Semana Santa y nuestra ciudad, con una obra que conmueve y emociona".

El cartel, ha explicado la alcaldesa, sitúa a Huelva como protagonista junto a la Virgen de la Victoria, mostrando la dualidad entre la gloria de la Resurrección y la pasión y muerte. La obra incorpora elementos emblemáticos de la ciudad, como el Cabezo del Conquero transformado en el Monte Gólgota, el traslado al sepulcro representado en el misterio de la Santa Cruz, la Ría y las fachadas clásicas del casco histórico.

Para finalizar, Miranda ha señalado que el cartel refleja "la dualidad entre la muerte y la gloria, entre la pena y la alegría, que define nuestra Semana Santa, una celebración donde el recogimiento y la penitencia se combinan con la ilusión y el fervor, haciendo de cada procesión una experiencia inolvidable".

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva se ha sumado a las felicitaciones de la alcaldesa y ha destacado que "Sergio es un artista extraordinario, y que nos haga el cartel es garantía de éxito". Sobre el autor, González ha señalado que "es una gran persona y un gran artista, y gracias a su maravillosa obra, un año más el cartel de la Semana Santa onubense estará entre los más destacados de toda España".

El artista del cartel, Sergio Cornejo, ha agradecudi al Consejo de Hermandades y Cofradías "este honor y privilegio", destacando la confianza y cercanía del presidente, Antonio González, y del asesor artístico, Antonio Rivera, que le ofrecieron "todas las facilidades" para realizar la obra. Asimismo, Cornejo ha expresado su gratitud a todas las hermandades de Huelva por su apoyo y felicitaciones, afirmando que puso "todo mi corazón, sensibilidad y amor por Huelva y su Semana Santa" en la creación del cartel.

El cartel es una obra pictórica de formato vertical que representa la dualidad vivida en la Semana Santa entre la pasión y muerte por una parte, y la resurrección y la gloria por otra. La alegría y la pena en un mismo sentimiento y en una misma pasión. Por ello, la obra representa en la parte inferior la pasión y muerte simulando al Conquero como el monte Gólgota, con la cruz vacía y la escena del traslado al sepulcro, basada en el misterio de la Hermandad de la Santa Cruz, descendiendo por el cabezo. Ya en la parte superior, en el cielo del atardecer sobre la ría, se presenta triunfante a la Virgen de la Victoria como imagen principal del cartel, representado la parte más gloriosa y alegre de la Semana Santa en una de las advocaciones más queridas por los onubenses.

El cartel de la Semana Santa de Huelva es por tanto una representación de la gloria y resurrección, y de la pasión y muerte. Todo ello enmarcado en un conjunto de fachadas del modernismo del siglo XX de varios edificios del casco histórico de la ciudad, entre el que destaca el edificio del Instituto Andaluz de la Juventud de la calle Rico, o el arco de la antigua Papelería Inglesa.